Селена Гомес показала власну любовну ідилію після новини про вагітність Гейлі Бібер

Співачка Селена Гомес з коханим. Фото: instagram.com/selenagomez/

Співачка Селена Гомес виклала у соцмережах нові фотографії зі своїм коханим, продюсером та автором пісень Бенні Бланко. До речі, буквально на годину раніше Гейлі Бібер оголосила про свою вагітність.

Відповідний допис з'явився у Instagram Гомес.

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У Селени в минулому був бурхливий тривалий роман із Джастіном Бібером, протягом якого пара то сходилася, то розставалася, проте в 2018 році Джастін побрався з Гейлі Бібер, з якою він у минулому недовго зустрічався, а ще через кілька місяців співак і модель одружилися.

Співачка Селена Гомес з коханим. Фото: instagram.com/selenagomez/

До цього дня Гейлі та Селену регулярно стравлюють у мережі. Фанати Гомес вважають модель винною у нещастях свого кумира, після розставання з Бібером Гейлі зіштовхнулася із ментальними проблемами, а шанувальники Гейлі звинувачують Селену в тому, що багато років не може відпустити ситуацію. Якось Бібер навіть зізналася, що хоче мати дитину, але боїться, що зіткнеться з ще більшим цькуванням.

Новину про її вагітність справді не всі сприйняли з однаковою радістю. Багато інтернет-користувачів почали публічно шкодувати Селену — мабуть, у відповідь на ці коментарі Гомес і вирішила нагадати всім, що щаслива в нових стосунках. Вона запостила фотографію, на якій тримає свого бойфренда за руку.

Багато фанати співачки не приймають її нового коханого: хтось каже, що він надто негарний, а когось не влаштовує почуття гумору.

Нагадаємо, Джастін Бібер стане батьком. А Селена Гомес вразила виходом без макіяжу.