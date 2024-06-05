Блогер Verba беременна — девушка потеряла 4 килограмма из-за токсикоза

Беременный блогер Verba на фотосессии. Фото: Instagram Verba

Скандальный украинский блогер-миллионник Verba (Юлия Вербинец, — Ред.) раскрыла подробности своей беременности. Девушка честно рассказала о своем токсикозе, который длился несколько месяцев и оказался для нее по-настоящему адским.

Об этом Verba рассказала на своей странице в Instagram.

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Verba о своем токсикозе

Молодой блогер признается, что когда узнала о беременности, она надеялась, что у нее не будет сильного токсикоза. Однако, он оказался настолько невыносимым, что у девушки даже возникали мысли, что она больше не будет рожать.

"Началось все где-то на шестой неделе и продолжалось вплоть до 18-й. Это было невыносимо, в некоторые моменты я уже говорила, что ничего не хочу. Уверена была, что это мой последний ребенок, потому что я просто лежала в муках целыми днями и переживать это еще раз, я даже думать о таком не могла. Представьте себе, будто вы очень сильно напились. Или самое сильное отравление, которое только может быть", — вспоминает Verba.

Verba с мужем во время токсикоза. Фото: Instagram Verba

Блогер вспоминает, как она не могла есть, поэтому, когда она была на 4,5 месяца беременности, она потеряла четыре килограмма веса. Но позже это все закончилось, поэтому Verba начала набирать вес. Также она поблагодарила своего любимого за помощь.

Блогер Verba на шестом месяце беременности. Фото: Instagram Verba

"На пятом месяце слава Богу все прошло. Боже, как это круто, когда не тошнит и возвращается тяга к еде. Теперь я хочу съесть все. По-немногу начала набирать вес и сейчас на шестом месяце у меня плюс четыре килограмма от того веса, с которым я пришла впервые к врачу. А Косте поставим памятник, он действительно пихал в меня еду, и мне становилось лучше. Потому что когда в желудке что-то было, то тошнило меньше", — также добавляет молодой блогер.

Рассказ Verba о токсикозе. Фото: скриншот из Instagram

Новость о беременности Verba

Не так давно блогер Verba исчезла из социальных сетей и вернулась с новостью о том, что станет мамой. Она показала нежные фотографии со своим любимым и округлым животиком, держа в руках снимок, на котором можно увидеть плод.

Беременная Verba со своим мужем. Фото: Instagram Verba

"Ношу под сердечком наше маленькое зернышко. Мы больше не хотим молчать", — написала в описании под фото Verba.

Новость о беременности Verba. Фото: Instagram Verba

Напомним, мы писали о том, что блогер Verba показала, как рассказала своему любимому о беременности.

Ранее мы рассказывали о том, что молодой блогер Verba оконфузилась из-за своих знаний.

Также мы сообщали о том, что украинский блогер Verba попала в громкий скандал из-за танцев во время войны.