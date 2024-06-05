Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Вагітна Verba згадала нестерпний токсикоз — схудла на 4 кілограми arrow

Вагітна Verba згадала нестерпний токсикоз — схудла на 4 кілограми

5 червня 2024 16:57
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Блогерка Verba вагітна — дівчина втратила 4 кілограми через токсикоз
Вагітна блогерка Verba на фотосесії. Фото: Instagram Verba
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Скандальна українська блогерка-мільйонниця Verba (Юлія Вербинець, — Ред.) розкрила подробиці своєї вагітності. Дівчина чесно розповіла про свій токсикоз, який тривав декілька місяців і виявився для неї по-справжньому пекельним.

Про це Verba розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Verba про свій токсикоз

Молода блогерка зізнається, що коли дізналася про вагітність, вона сподівалася, що в неї не буде сильного токсикозу. Проте, він виявився настільки нестерпним, що в дівчини навіть виникали думки, що вона більше не народжуватиме.

"Почалося все десь на шостому тижні і тривало аж до 18-го. Це було нестерпно, в деякі моменти я вже казала, що нічого не хочу. Впевнена була, що це моя остання дитинка, бо я просто лежала в муках цілими днями і переживати це ще раз, я навіть думати про таке не могла. Уявіть собі, ніби ви дуже-дуже сильно напилися. Або найсильніше отруєння, яке лише може бути. І от цей стан нудоти і блювоти супроводжує вас не день/два, а пару місяців", — згадує Verba.

Verba со своим мужем во время токсикоза
Verba зі своїм чоловіком під час токсикозу. Фото: Instagram Verba

Блогерка згадує, як вона не могла їсти, тому, коли вона була на 4,5 місяці вагітності, вона втратила чотири кілограми ваги. Але пізніше це все закінчилося, тому Verba почала набирати вагу. Також вона подякувала своєму коханому за допомогу. 

Блогер Verba на шестом месяце беременности
Блогерка Verba на шостому місяці вагітності. Фото: Instagram Verba

"На пʼятому місяці дякувати Богу все пройшло. Боже, як це круто, коли не нудить і повертається тяга до їжі. Тепер я хочу зʼїсти все. По-трошку почала набирати вагу і зараз на шостому місяці у мене плюс чотири кілограми від тієї ваги, з якою я прийшла вперше до лікаря. А Кості поставимо памʼятник, він дійсно пхав в мене їжу, і мені ставало краще. Бо коли в шлунку щось було, то нудило менше", — також додає молода блогерка.

Публікація зі сторінки Verba
Розповідь Verba про токсикоз. Фото: скриншот з Instagram

Новина про вагітність Verba

Не так давно блогерка Verba зникла із соціальних мереж і повернулася з новиною про те, що стане мамою. Вона показала ніжні фотографії зі своїм коханим і округлим животиком, тримаючи в руках знімок, на якому можна побачити плід. 

Беременная Verba со своим мужем
Вагітна Verba зі своїм чоловіком. Фото: Instagram Verba

"Ношу під серденьком наше маленьке зернятко. Ми більше не хочемо мовчати", — написала в описі під фото Verba.

Публікація зі сторінки Verba
Новина про вагітність Verba. Фото: Instagram Verba

Нагадаємо, ми писали про те, що блогерка Verba показала, як розповіла своєму коханому про вагітність. 

Раніше ми розповідали про те, що молода блогерка Verba осоромилася через свої знання. 

Також ми повідомляли про те, що українська блогерка Verba потрапила в гучний скандал через танці під час війни.

блогери
шоу-бізнес
Verba
українські зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня