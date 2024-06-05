Блогерка Verba вагітна — дівчина втратила 4 кілограми через токсикоз

Вагітна блогерка Verba на фотосесії. Фото: Instagram Verba

Скандальна українська блогерка-мільйонниця Verba (Юлія Вербинець, — Ред.) розкрила подробиці своєї вагітності. Дівчина чесно розповіла про свій токсикоз, який тривав декілька місяців і виявився для неї по-справжньому пекельним.

Про це Verba розповіла на своїй сторінці в Instagram.

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Verba про свій токсикоз

Молода блогерка зізнається, що коли дізналася про вагітність, вона сподівалася, що в неї не буде сильного токсикозу. Проте, він виявився настільки нестерпним, що в дівчини навіть виникали думки, що вона більше не народжуватиме.

"Почалося все десь на шостому тижні і тривало аж до 18-го. Це було нестерпно, в деякі моменти я вже казала, що нічого не хочу. Впевнена була, що це моя остання дитинка, бо я просто лежала в муках цілими днями і переживати це ще раз, я навіть думати про таке не могла. Уявіть собі, ніби ви дуже-дуже сильно напилися. Або найсильніше отруєння, яке лише може бути. І от цей стан нудоти і блювоти супроводжує вас не день/два, а пару місяців", — згадує Verba.

Verba зі своїм чоловіком під час токсикозу. Фото: Instagram Verba

Блогерка згадує, як вона не могла їсти, тому, коли вона була на 4,5 місяці вагітності, вона втратила чотири кілограми ваги. Але пізніше це все закінчилося, тому Verba почала набирати вагу. Також вона подякувала своєму коханому за допомогу.

Блогерка Verba на шостому місяці вагітності. Фото: Instagram Verba

"На пʼятому місяці дякувати Богу все пройшло. Боже, як це круто, коли не нудить і повертається тяга до їжі. Тепер я хочу зʼїсти все. По-трошку почала набирати вагу і зараз на шостому місяці у мене плюс чотири кілограми від тієї ваги, з якою я прийшла вперше до лікаря. А Кості поставимо памʼятник, він дійсно пхав в мене їжу, і мені ставало краще. Бо коли в шлунку щось було, то нудило менше", — також додає молода блогерка.

Розповідь Verba про токсикоз. Фото: скриншот з Instagram

Новина про вагітність Verba

Не так давно блогерка Verba зникла із соціальних мереж і повернулася з новиною про те, що стане мамою. Вона показала ніжні фотографії зі своїм коханим і округлим животиком, тримаючи в руках знімок, на якому можна побачити плід.

Вагітна Verba зі своїм чоловіком. Фото: Instagram Verba

"Ношу під серденьком наше маленьке зернятко. Ми більше не хочемо мовчати", — написала в описі під фото Verba.

Новина про вагітність Verba. Фото: Instagram Verba

Нагадаємо, ми писали про те, що блогерка Verba показала, як розповіла своєму коханому про вагітність.

Раніше ми розповідали про те, що молода блогерка Verba осоромилася через свої знання.

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