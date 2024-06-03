Юля Верба показала, як коханий відреагував на те, що скоро стане батьком — відео

Українська блогерка Юля Верба з чоловіком Костянтином. Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa/

Відома українська блогерка-мільйонниця Юля Верба нещодавно розповіла підписникам, чому на довгий час зникла із соцмереж. Зірка разом зі своїм чоловіком Костянтином чекає на малюка. Дівчина поділилася з аудиторією зворушливим відео, на якому показала реакцію коханого на новину про її вагітність.

Відео вона опублікувала на своїй сторінці Instagram.

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Юля Верба показала реакцію коханого на її вагітність

У соцмережі дівчина опублікувала відео, на якому вона подорожує у потязі разом зі своїм чоловіком Костянтином. Верба зізналася, що їй було важко довгий час приховувати радісну новину від коханого і під час того, як він вийшов з купе придбати напій в дорогу, блогерка приготувалася для того, щоб повідомити йому про те, що він скоро стане татом.

Костянтин, побачивши тест на помітному місці, не одразу зрозумів, у чому справа, але був приємно шокований, коли почув від коханої про те, що вони незабаром стануть щасливими батьками.

Українська блогерка Юля Верба з чоловіком Костянтином. Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa/

"Видно, як я переживаю на початку, бо дуже важко було знати це тільки самій. Я поставила тест біля себе, і коли він зайшов в купе, побачив. Але останні місяці тести були по всій хаті, він вже і не звертав уваги. Тим більше на цьому позитивному тесті не видно двох смужок, і він говорив по телефону, тому не дуже зрозумів, що це таке.

І потім "Зая, я вагітна", — поділилася інфлюенсерка.

Верба зараз перебуває на шостому місяці вагітності (26 тижні), однак приховує стать малюка. Ймовірно, вона готується про це розповісти на гендер паті.

Українська блогерка Юля Верба з чоловіком Костянтином. Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa/

Українська блогерка Юля Верба. Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa/

Нагадаємо, коханий зробив Вербі пропозицію минулої осені, і дівчина на пів року зникла із соціальних мереж. Нещодавно зірка здивувала прихильників новиною про те, що чекає на малюка.

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