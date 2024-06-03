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Скандальна блогерка Юля Верба показала, як повідомила коханому про свою вагітність

3 червня 2024 20:18
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Юля Верба показала, як коханий відреагував на те, що скоро стане батьком — відео
Українська блогерка Юля Верба з чоловіком Костянтином. Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українська блогерка-мільйонниця Юля Верба нещодавно розповіла підписникам, чому на довгий час зникла із соцмереж. Зірка разом зі своїм чоловіком Костянтином чекає на малюка. Дівчина поділилася з аудиторією зворушливим відео, на якому показала реакцію коханого на новину про її вагітність.

Відео вона опублікувала на своїй сторінці Instagram.

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Юля Верба показала реакцію коханого на її вагітність

У соцмережі дівчина опублікувала відео, на якому вона подорожує у потязі разом зі своїм чоловіком Костянтином. Верба зізналася, що їй було важко довгий час приховувати радісну новину від коханого і під час того, як він вийшов з купе придбати напій в дорогу, блогерка приготувалася для того, щоб повідомити йому про те, що він скоро стане татом.

Костянтин, побачивши тест на помітному місці, не одразу зрозумів, у чому справа, але був приємно шокований, коли почув від коханої про те, що вони незабаром стануть щасливими батьками. 

Верба показала, як повідомила чоловіку про те, що він стане батьком
Українська блогерка Юля Верба з чоловіком Костянтином. Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa/

"Видно, як я переживаю на початку, бо дуже важко було знати це тільки самій. Я поставила тест біля себе, і коли він зайшов в купе, побачив. Але останні місяці тести були по всій хаті, він вже і не звертав уваги. Тим більше на цьому позитивному тесті не видно двох смужок, і він говорив по телефону, тому не дуже зрозумів, що це таке.
І потім "Зая, я вагітна", — поділилася інфлюенсерка.

Верба зараз перебуває на шостому місяці вагітності  (26 тижні), однак приховує стать малюка. Ймовірно, вона готується про це розповісти на гендер паті.

Верба вперше вагітна
Українська блогерка Юля Верба з чоловіком Костянтином. Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa/
Верба поділилася кадрами, на яких її чоловік дізнався про її вагітність
Українська блогерка Юля Верба. Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa/

Нагадаємо, коханий зробив Вербі пропозицію минулої осені, і дівчина на пів року зникла із соціальних мереж. Нещодавно зірка здивувала прихильників новиною про те, що чекає на малюка.

Раніше ми писали, що зірка телемарафону, яка нещодавно стала мамою, вперше показала обличчя доньки. А також співачка Джамала поділилася зворушливими кадрами з пологового.

родина
Юлія Верба
вагітність
українські зірки
дитина
чоловіки
діти

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