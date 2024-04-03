Святослав Вакарчук сожалеет, что ушел в политику - причины

Украинский певец Святослав Вакарчук. Фото: instagram/sviatoslav.vakarchuk

Фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук признался, что сожалеет о своем решении пойти в политику. Он считает, что это был слишком ответственный шаг.

Об этом он рассказал в интервью писателю Андрею Любке.

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Украинский певец Святослав Вакарчук поделился мнением о своем избрании народным депутатом Украины в Верховную Раду. Он на тот момент не понимал, насколько это серьезный шаг.

Украинский певец Святослав Вакарчук. Фото: instagram/sviatoslav.vakarchuk

Артист признался, что недооценил надежды людей, которые они возлагали на него. Для него это стало ошибкой.

"Думаю, что в одно время совершил большую ошибку, когда недооценил уровень надежды людей на конкретную личность в политике", — сказал Вакарчук.

Музыкант по-другому относился к политике. Он не стремился самостоятельно добиться успеха и решить проблемы, а хотел создать новую среду и помочь гражданам проявить себя.

"Я этого недооценил и хочу извиниться перед всеми этими людьми. Потому что я определенным образом их ожидания, которые они на меня возлагали, не оправдал. ... Но хочу сказать честно, что я всю жизнь делал, делаю и буду делать на своем месте все, что могу, чтобы моя страна была сильной, честной, справедливой", — объяснил Вакарчук.

Украинский певец Святослав Вакарчук. Фото: instagram/sviatoslav.vakarchuk

Напомним, певец Святослав Вакарчук поделился особым фотоснимком с близким человеком. Также он со своей группой собрал 3,5 миллиона гривен в помощь ВСУ.