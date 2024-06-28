Валерий Харчишин признался, в каком состоянии его тяжелоболен сын

Украинский музыкант Валерий Харчишин на интервью со Славой Деминым. Фото: скриншот

Лидер группы "Друга ріка" Валерий Харчишин рассказал, как проявляется болезнь у 16-летнего сына Евгения. Ему очень тяжело пережить то, что он меняется на виду.

Об этом он рассказал в интервью Славе Дьомину.

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Сын Валерия Харчишина изначально развивался, равно как и его сверстники, однако позже все изменила нейропсихиатрия. Она сочетает в себе много заболеваний и неизлечима.

"Ребенок идет от тебя ментально. И вчера он был тем, которым ты его помнишь, каким он рос у тебя на глазах, а сегодня он приходит другой. Оно не лечится. Это не аутизм, не знаю, что может быть хуже. Это нейропсихиатрия — одно из заболеваний, которое начали диагностировать в 2010 году. Это совокупность определенных поведенческих и не только расстройств. Также приходит автоиммунное заболевание. В целом, получается синдром Туретта", — рассказал музыкант.

Синдром Туретта — наследственное нейропсихическое расстройство, которое начинается в детстве и характеризуется многочисленными физическими (моторными) тиками мышц плечевого пояса, шеи и лица и хотя бы одним вокальным (голосовым) тиком: они характерно усиливаются и убывают.

Украинский музыкант Валерий Харчишин на интервью со Славой Деминым. Фото: скриншот

"К тому же признаки острого психоза, биполярное расстройство, синдром дефицита внимания, мании какие-то, даже шизоидного типа. И кучу всего. Ты не можешь расслабиться рядом со своим ребенком. Он может бодрствовать сутки, потом заснуть в день. Он может просто кричать В течение нескольких часов. Она очень агрессивна и динамично развивается эта болезнь", — добавил Валерий.

По словам артиста, эта болезнь еще не полностью исследована. Супруги надеялись, что пубертатный период поможет выздороветь, впрочем, этого не произошло.

"Это приобретенное. Это вызвано инфекцией банального стрептококка, который находится в головном мозге и его невозможно вывести. Он занесен, конечно. Она лечится иммуноглобулинами и агрессивными дозами антибиотиков... Я знаю, что такое смерть. Я терял много людей и близких людей, очень близких. Я вам скажу, что пережить смерть близкого человека — взрослого человека, это гораздо легче, чем пережить болезнь сына, когда он становится другим", — добавил музыкант.

Напомним, Валерий Харчишин высказал свое мнение о мобилизации волонтерских звезд. Также певица Селин Дион показала нападение, от которого она чуть не погибла.