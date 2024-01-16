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Валерий Харчишин признался, как давно виделся со своим сыном военным

16 января 2024 08:01
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Валерий Харчишин признался, как давно виделся со своим военным сыном
Певец Валерий Харчишин. Фото: скрин с видео
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин не ожидал от своего старшего сына Ивана решения пойти защищать страну. Музыкант гордится сыном, но сначала очень волновался за него.

Об этом артист сказал в рубрике "ЖВЛ Представляет" в эфире "Сніданку з 1+1".

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У Валерия Харчишина и его бывшей супруги Юлии трое сыновей. Младшие дети живут вместе с мамой, а старший сын сейчас защищает Украину в ВСУ.

 

"Мы не виделись очень давно. Он сейчас на севере. 24 февраля 2022 года мы с ним попрощались, как и с моими младшими детьми. Они поехали дальше на запад. Старший вышел в Житомире и 25 февраля он уже был с оружием. Я боялся за все, я волновался, что он не знает, как вообще обращаться с оружием", — поделился певец.

Также Валерий Харчишин откровенно рассказал о разводе с супругой Юлей после 13 лет супружеской жизни и почему, по его мнению, сейчас так много пар разводится.

"Я не умею говорить о личном. Но я сейчас разведен, это факт. Официально я свободен. По моему мнению, разводятся сейчас люди по трем причинам. Первая — я не верю в любовь на расстоянии, вторая причина — в критических ситуациях люди становятся сами собой и третья причина — как бы вы там ни договаривались, сколько бы у вас ни было детей, любовь не спрашивает разрешения прийти в твою жизнь и у каждого она может появиться, а дальше или ты ее поборешь, или ты отдашь себя ей, вот и все" , — откровенно ответил фронтмен группы "Друга Ріка".

Напомним, Притула признался, что будет делать после окончания войны.

Ранее Могилевская рассказала, почему не уехала за границу во время войны.

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