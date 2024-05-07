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Валерий Залужный засветился в компании известной певицы

7 мая 2024 21:40
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Валерий Залужный встретился с певицей Ириной Федишин.
Валерий Залужный. Фото: instagram.com/irynafedyshyn/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный снова появился в сети. Он встретился с украинской певицей Ириной Федышин, чтобы отправить подарки в США.

Об этом звезда рассказала в Instagram.

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Валерий Залужный встретился с певицей Ириной Федишин. Он подписал 25 флагов, которые артистка будет разыгрывать на своих зарубежных концертах, а вырученные средства передаст ВСУ.

"Валерий Залужный пожелал успехов в туре и подписал сувениры для моих поклонников за океаном. Как же было приятно услышать, что генерал интересуется моим творчеством и знает песни. И даже услышать слова — любимая певица. Обменялись подарками. Эта встреча была очень искренней и простой. Осталась под впечатлениями от общения", — написала звезда.

Кроме того, он поставил свою подпись и на памятном знамени для звезды, принадлежавшему ее брату Роману. Он погиб на войне.

"Попросила также расписаться на памятном для меня флаге, где есть подпись моего брата Ромчика, погибшего за Украину. В память брата. Ромчик, мы скучаем", — написала Федишин.

Певица Ирина Федишин. Фото: instagram.com/irynafedyshyn/
Певица Ирина Федишин. Фото: instagram.com/irynafedyshyn/
Валерий Залужный подписывает флаги. Фото: instagram.com/irynafedyshyn/
Валерий Залужный подписывает флаги. Фото: instagram.com/irynafedyshyn/
Ирина Федишин и Валерий Залужный. Фото: instagram.com/irynafedyshyn/
Ирина Федишин и Валерий Залужный. Фото: instagram.com/irynafedyshyn/

Валерий Залужный до сих пор в Украине, хотя Офис Президента несколько недель назад прогнозировал его скорый отъезд. Он должен в ближайшее время приступить к работе послом в Великобритании.

Ирина Федишин и Валерий Залужный. Фото: instagram.com/irynafedyshyn/
Ирина Федишин и Валерий Залужный. Фото: instagram.com/irynafedyshyn/
Валерий Залужный подарил Ирине Федишин подарок. Фото: instagram.com/irynafedyshyn/
Валерий Залужный подарил Ирине Федишин подарок. Фото: instagram.com/irynafedyshyn/

Напомним, фронтмент группы "Антитела" Тарас Тополя прокомментировал увольнение Валерия Залужного. Также музыкант Коля Серга поделился историческим снимком с главнокомандующим.

война
ВСУ
посол
Валерий Залужный
Ирина Федишин
певица
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