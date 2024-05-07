Валерий Залужный засветился в компании известной певицы
Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный снова появился в сети. Он встретился с украинской певицей Ириной Федышин, чтобы отправить подарки в США.
Об этом звезда рассказала в Instagram.
Залужный подписал флаги для благотворительного аукциона Федишин
Валерий Залужный встретился с певицей Ириной Федишин. Он подписал 25 флагов, которые артистка будет разыгрывать на своих зарубежных концертах, а вырученные средства передаст ВСУ.
"Валерий Залужный пожелал успехов в туре и подписал сувениры для моих поклонников за океаном. Как же было приятно услышать, что генерал интересуется моим творчеством и знает песни. И даже услышать слова — любимая певица. Обменялись подарками. Эта встреча была очень искренней и простой. Осталась под впечатлениями от общения", — написала звезда.
Кроме того, он поставил свою подпись и на памятном знамени для звезды, принадлежавшему ее брату Роману. Он погиб на войне.
"Попросила также расписаться на памятном для меня флаге, где есть подпись моего брата Ромчика, погибшего за Украину. В память брата. Ромчик, мы скучаем", — написала Федишин.
Валерий Залужный до сих пор в Украине, хотя Офис Президента несколько недель назад прогнозировал его скорый отъезд. Он должен в ближайшее время приступить к работе послом в Великобритании.
Напомним, фронтмент группы "Антитела" Тарас Тополя прокомментировал увольнение Валерия Залужного. Также музыкант Коля Серга поделился историческим снимком с главнокомандующим.
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