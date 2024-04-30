Звезда "Сватов" российская актриса Татьяна Кравченко благословила окупантов на войну

Российская актриса Татьяна Кравченко в сериале "Сваты". Фото: стоп-кадр

Звезда "Сватов" Татьяна Кравченко молится о российских военных из Чувашии, которые поехали убивать украинцев на фронте. Она пожелала им возвратиться живыми домой.

Видео выложили росСМИ.

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Актриса Татьяна Кравченко продолжает поддерживать оккупантов

В сети распространяется видео, на котором российская актриса Татьяна Кравченко поддерживает российских военных. Артистка снималась в роли Валюхи Будько в сериале "Сваты".

Она желает отправившимся на войну в Украину оккупантам из Чувашии вернуться живыми. Актриса молится за них и их здоровье.

"Мои дорогие, это я, Таня Кравченко. Вы смотрели "Сваты"? Я там играю Валюху. Мои дорогие сыночки, чувашские бойцы, люблю вас, молимся за вас. Бог с вами. Возвращайтесь домой живыми, а мы будем ждать. С Богом!" — сказала Кравченко.

Видео захейтили комментаторы. Они считают, что пожилая актриса потеряла здравый смысл.

"Мозгов бы тебе, Валя Кравченко, столько, сколько таланта, цены бы не было".

"Не хочется ей одной умирать, еще молодых с собой в гробах прихватит".



"Забери своих сыночков и не благословляй их на убийства".

Российская актриса Татьяна Кравченко. Фото: стоп-кадр

Валюха из "Сватов" родилась в Донецке

Актриса Татьяна Кравченко родилась в Донецке в 1953 году. Все детство и юность прожила там. Однако поступать в театральное уже отправилась в Москву. Затем там и осталась играть в русских театрах.

Наибольшую популярность ей принесла роль в украинском сериале от студии "95 квартал" — "Сваты". Она сыграла бабушку главной героини Валентину Будько, и зритель ее очень полюбил.

Сериал "Сваты". Фото: стоп-кадр

Однако для украинцев звезда стала врагом в 2014 году, когда поддержала аннексию Крыма и нападение на Украину. Актриса внесена в базу "Миротворец".

Напомним, актриса Анна Кошмал рассказала все, что думает о своих российских коллегах из сериала "Сваты". Также россияне приписали себе авторство нового украинского фильма "Я и Феликс".