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Василий Вирастюк показался с новой девушкой в постели на фоне скандального развода

14 июня 2024 22:54
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Василий Вирастюк показал свою новую девушку.
Украинский спортсмен Василий Вирастюк. Фото: instagram.com/vasylvirastyuk
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Украинский силач и спортсмен Василий Вирастюк зажег свою новую любимую. Он развелся с женой Инной, с которой прожил 13 лет, и строит новые отношения.

Фотографию выложил в Instagram.

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Василий Вирастюк показал свою новую любимую девушку

13 лет вместе Василий Вирастюк прожил в браке с сотрудницей немецкой фармацевтической компании "Байер" в Украине Инной Вирастюк. Он официально развелся, хотя и не без сложностей. Судебный процесс длился более 1,5 лет из-за раздела имущества с бывшей супругой.

В настоящее время силач находится в новых отношениях. Он показал общее фото на 11 лет младшей девушкой, с которой закрутил роман, когда жена уехала с детьми за границу.

"Я в отношениях. Сегодня я могу говорить и писать об этом открыто", — подписал фото спортсмен.

 

Василий Вирастюк уже имел 2 брака

Первой официальной любовью спортсмена была чемпионка Украины по фитнесу Светлана Забияка. Они поженились в 2003 году и имеют общего сына Адама. Впрочем, через три года после рождения малыша, девушка погибла. Спортсменку накрыло лавиной на турецком горнолыжном курорте Паландокен.

Василий Вирастюк и Светлана Забияка. Фото:
Василий Вирастюк и Светлана Забияка. Фото: instagram.com/vasylvirastyuk

Второй брак спортсмен заключил с Инной в 2007 году. У них общие дети — 16-летний Олег и 8-летний Александр. Процесс развода длился до 11 июня этого года. Бывшая жена требовала алиментов, но Вирастюк отказывался выплачивать такую крупную сумму.

Напомним, Василий Вирастюк признался, какая зарплата у народных депутатов во время войны. Также продюсер Ирина Горова объяснила, как поделила совместный бизнес с репером Потапом.

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