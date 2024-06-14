Василь Вірастюк показав свою нову дівчину — фото

Український спортсмен Василь Вірастюк. Фото: instagram.com/vasylvirastyuk

Український силач і спортсмен Василь Вірастюк засвітив свою нову кохану. Він розлучився з дружиною Інною, з якою прожив 13 років, і будує нові стосунки.

Світлину виклав в Instagram.

Читайте також:

Василь Вірастюк показав свою нову кохану дівчину

13 років разом Василь Вірастюк прожив у шлюбі зі співробітницею німецької фармацевтичної компанії "Баєр" в Україні Інною Вірастюк. Він офіційно розлучився, хоча і не без складнощів. Судовий процес тривав понад 1,5 року через розподіл майна з колишньою дружиною.

Нині силач перебуває у нових стосунках. Він показав спільне фото на 11 років молодшою за себе дівчиною, з якою закрутив роман, коли дружина виїхала з дітьми за кордон.

"Я в стосунках. Сьогодні я можу говорити й писати про це відкрито", — підписав фото спортсмен.

Василь Вірастюк вже мав 2 шлюби

Першим офіційним коханням спортсмена була чемпіонка України з фітнесу Світлана Забіяка. Вони одружились у 2003 році й мають спільного сина Адама. Втім, за три роки після народження малюка, дівчина загинула. Спортсменку накрило лавиною на турецькому гірськолижному курорті Паландокен.

Василь Вірастюк і Світлана Забіяка. Фото: instagram.com/vasylvirastyuk

Другий шлюб спортсмен уклав з Інною у 2007 році. Вони мають спільних дітей — 16-річного Олега та 8-річного Олександра. Процес розлучення тривав до 11 червня цього року. Колишня дружина вимагала аліментів, втім Вірастюк відмовлявся виплачувати таку велику суму.

Нагадаємо, Василь Вірастюк зізнався, яка зарплатня в народних депутатів під час війни. Також продюсерка Ірина Горова пояснила, як поділила спільний бізнес з репером Потапом.