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Василь Вірастюк показався з новою дівчиною у ліжку на тлі скандального розлучення

14 червня 2024 22:54
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Василь Вірастюк показав свою нову дівчину — фото
Український спортсмен Василь Вірастюк. Фото: instagram.com/vasylvirastyuk
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Український силач і спортсмен Василь Вірастюк засвітив свою нову кохану. Він розлучився з дружиною Інною, з якою прожив 13 років, і будує нові стосунки.

Світлину виклав в Instagram.

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Василь Вірастюк показав свою нову кохану дівчину

13 років разом Василь Вірастюк прожив у шлюбі зі співробітницею німецької фармацевтичної компанії "Баєр" в Україні Інною Вірастюк. Він офіційно розлучився, хоча і не без складнощів. Судовий процес тривав понад 1,5 року через розподіл майна з колишньою дружиною. 

Нині силач перебуває у нових стосунках. Він показав спільне фото на 11 років молодшою за себе дівчиною, з якою закрутив роман, коли дружина виїхала з дітьми за кордон. 

"Я в стосунках. Сьогодні я можу говорити й писати про це відкрито", — підписав фото спортсмен.

 

Василь Вірастюк вже мав 2 шлюби

Першим офіційним коханням спортсмена була  чемпіонка України з фітнесу Світлана Забіяка. Вони одружились у 2003 році й мають спільного сина Адама. Втім, за три роки після народження малюка, дівчина загинула. Спортсменку накрило лавиною на турецькому гірськолижному курорті Паландокен.

Василь Вірастюк і Світлана Забіяка. Фото:
Василь Вірастюк і Світлана Забіяка. Фото: instagram.com/vasylvirastyuk

Другий шлюб спортсмен уклав з Інною у 2007 році. Вони мають спільних дітей — 16-річного Олега та 8-річного Олександра. Процес розлучення тривав до 11 червня цього року. Колишня дружина вимагала аліментів, втім Вірастюк відмовлявся виплачувати таку велику суму. 

Нагадаємо, Василь Вірастюк зізнався, яка зарплатня в народних депутатів під час війни. Також продюсерка Ірина Горова пояснила, як поділила спільний бізнес з репером Потапом.

розлучення
українські зірки
відносини
спортсмен
Василь Вірастюк
кохання
шлюб

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