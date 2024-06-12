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Ірина Горова чесно розповіла про розподіл спільного бізнесу з Потапом

12 червня 2024 18:23
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Як Потап поділив спільний бізнес з Іриною Горовою після розлучення
Продюсерка Ірина Горова на інтерв'ю в Аліни Доротюк. Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Колишня дружина українського репера і продюсера Потапа Ірина Горова розповіла про поділ бізнесу з артистом. Продюсерка і гендиректорка Pomitni чесно зізналася, на якій ноті вона перестала працювати разом зі своїм чоловіком.

Інтерв’ю з Іриною Горовою оприлюднила на своєму каналі в YouTube Аліна Доротюк. 

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Ірина Горова про поділ бізнеса з Потапом

Українська продюсерка розповіла, як вона зі своїм колишнім поділила спільний бізнес. Виявляється, між Потапом та Іриною Горовою не було жодних конфліктів, адже вони залишили те, про що вони домовлялись ще в минулому, а стосовно нового, то репер залишив це своїй колишній.

"Ми тоді правильно домовлялися, що в нас є якась частина моя, якась частина Олексія. Воно і було до війни так, і після війни так і продовжувало бути. Ми не розривали договори. Що важливо і за що дякую Олексію, що ми сіли, зафіксували, що в нас було на якийсь момент, те залишили в управлінні того, про що ми тоді домовлялися. А за нове він сказав: "Це твій шлях, я бажаю тобі успіхів, це складна ситуація". І все, це мій шлях", — заявила Ірина Горова.

Ирина Горова и Алина Доротюк на интервью
Ірина Горова та Аліна Доротюк на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Продюсерка також заявила, чи має Потап право співати пісні свого гурту MOZGI після закриття проєкту.  

"Він — автор, я не можу забрати в нього право, авторство, він може це використовувати яким завгодно чином. Якщо буде реклама чи він захоче продати трек американцю, тоді це вже звернення до правовласника, а правовласник — це MOZGI. І тоді ми будемо домовлятися. Він може співати будь-які пісні, які він написав", — також додала продюсерка.

Спільний бізнес Потапа та Ірини Горової

Після 15 років шлюбу український репер Потап і продюсерка Ірина Горова залишилися партнерами по бізнесу. Вони обидва керували продюсерським центром MOZGI Entertainment, а вже після початку вторгнення Ірина Горова провела повний ребрендинг, змінивши назву на Pomitni та ставши однією власницею.

Ирина Горовая и Потап на фотосессии в 2019 году
Ірина Горова та Потап на фотосесії в 2019 році. Фото: JetSetter

Нагадаємо, ми писали про те, що продюсерка Ірина Горова чесно зізналася, чи є в неї хтось після розлучення з Потапом. 

Раніше ми розповідали про те, що колишня Потапа Ірина Горова зізналася, в яких стосунках репер з їхнім сином після розлучення. 

Також ми повідомляли про те, що продюсерка Ірина Горова звернулася до українців з важливим закликом. 

шоу-бізнес
Потап
Ірина Горова
українські зірки

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