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Василий Вирастюк развелся с женой после 15 лет брака — комментарий Славы Демина

20 июня 2024 16:57
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Василий Вирастюк официально развелся — подробности
Украинский спортсмен Василий Вирастюк в Хмельницком. Фото: Instagram Василия Вирастюка
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Украинский телеведущий и журналист Слава Демин раскрыл подробности личной жизни спортсмена Василия Вирастюка. Мужчина подчеркнул, что заслуженный мастер спорта Украины теперь официально разведен и сейчас у нее есть молодая возлюбленная.

Об этом Слава Демин рассказал на своем канале в YouTube.

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Слава Демин о разводе Василия Вирастюка

Известный ведущий продолжает обсуждать личную жизнь разных звезд шоу-бизнеса, и в этот раз это касается заслуженного мастера спорта Украины Василия Вирастюка. Демин подчеркнул, что спортсмен теперь официально разведен со своей женой.

Василий Вырастюк со своей бывшей супругой Инной
Василий Вирастюк со своей бывшей супругой Инной. Фото: Instagram Василия Вирастюка

Он напомнил, что процесс развода начался еще в октябре 2022 года, а завершился только сейчас. К тому же, Слава Демин добавил, что сейчас Вирастюк встречается с девушкой, которая младше его на 11 лет и которая недавно родила ему ребенка.

"Самый сильный человек мира Василий Вирастюк официально развелся с женой. Судебный процесс продолжался еще с октября, и вот только 11 июня мужчина стал официально разведенным. А сейчас мужчина в отношениях с девушкой Ириной, которая младше его на 11 лет и недавно родила ему сына", — рассказал Слава Демин.

Слава Демин о Василии Вырастюке
Слава Демин о Василии Вирастюке. Фото: скриншот с YouTube

Также ведущий заявил, что спортсмен продолжает поддерживать связь с детьми, которые ему родила его бывшая.

"Василий продолжает общаться с детьми от предыдущего брака, и по его словам, они обеспечены настолько, насколько он может себе это позволить", — добавил украинский телеведущий, комментируя личную жизнь заслуженного мастера спорта.

Брак Василия Вирастюка

Обладатель титула "Самый сильный человек мира" состоял в браке со своей женой Инной 15 лет. Она родила ему сыновей — Олега и Александра. В начале войны, когда Инна с детьми была за границей, они решили подать на развод.

Василий Вырастюк со своей бывшей женой и детьми
Василий Вирастюк со своей бывшей супругой и детьми. Фото: Facebook Василия Вирастюка

Тогда Василий Вирастюк начал отношения с девушкой, которая на 11 лет младше его. Не так давно спортсмен обнародовал пост, в котором рассказал о разводе с женой и показал фото с новой любимой.

"Я в отношениях. Сегодня я могу говорить и писать об этом открыто, хотя многие из вас узнали об этом из интервью со "СЛАВА+". P.S. Закончился бесконечный судебный процесс, который длился еще с октября 2022 года (чуть больше, чем полтора года). Еще десятого мая Печерский суд города Киева принял окончательное решение по поводу развода, и через 30 календарных дней, а именно 11 июня, решение вступает в силу", — написал Василий Вирастюк.

Публикация со страницы Василия Вирастюка
Василий Вирастюк о разводе и новой возлюбленной. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинский спортсмен Василий Вирастюк признался, почему ушел от жены.

Ранее мы рассказывали о том, что заслуженный мастер спорта Украины Василий Вирастюк признался, сколько зарабатывают народные депутаты.

Также мы сообщали о том, что спортсмен Василий Вирастюк рассказал о двух приобретенных квартирах.

Василий Вирастюк
шоу-бизнес
Слава Демин
украинские звезды

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