Василий Вирастюк официально развелся — подробности

Украинский спортсмен Василий Вирастюк в Хмельницком. Фото: Instagram Василия Вирастюка

Украинский телеведущий и журналист Слава Демин раскрыл подробности личной жизни спортсмена Василия Вирастюка. Мужчина подчеркнул, что заслуженный мастер спорта Украины теперь официально разведен и сейчас у нее есть молодая возлюбленная.

Об этом Слава Демин рассказал на своем канале в YouTube.

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Слава Демин о разводе Василия Вирастюка

Известный ведущий продолжает обсуждать личную жизнь разных звезд шоу-бизнеса, и в этот раз это касается заслуженного мастера спорта Украины Василия Вирастюка. Демин подчеркнул, что спортсмен теперь официально разведен со своей женой.

Василий Вирастюк со своей бывшей супругой Инной. Фото: Instagram Василия Вирастюка

Он напомнил, что процесс развода начался еще в октябре 2022 года, а завершился только сейчас. К тому же, Слава Демин добавил, что сейчас Вирастюк встречается с девушкой, которая младше его на 11 лет и которая недавно родила ему ребенка.

"Самый сильный человек мира Василий Вирастюк официально развелся с женой. Судебный процесс продолжался еще с октября, и вот только 11 июня мужчина стал официально разведенным. А сейчас мужчина в отношениях с девушкой Ириной, которая младше его на 11 лет и недавно родила ему сына", — рассказал Слава Демин.

Слава Демин о Василии Вирастюке. Фото: скриншот с YouTube

Также ведущий заявил, что спортсмен продолжает поддерживать связь с детьми, которые ему родила его бывшая.

"Василий продолжает общаться с детьми от предыдущего брака, и по его словам, они обеспечены настолько, насколько он может себе это позволить", — добавил украинский телеведущий, комментируя личную жизнь заслуженного мастера спорта.

Брак Василия Вирастюка

Обладатель титула "Самый сильный человек мира" состоял в браке со своей женой Инной 15 лет. Она родила ему сыновей — Олега и Александра. В начале войны, когда Инна с детьми была за границей, они решили подать на развод.

Василий Вирастюк со своей бывшей супругой и детьми. Фото: Facebook Василия Вирастюка

Тогда Василий Вирастюк начал отношения с девушкой, которая на 11 лет младше его. Не так давно спортсмен обнародовал пост, в котором рассказал о разводе с женой и показал фото с новой любимой.

"Я в отношениях. Сегодня я могу говорить и писать об этом открыто, хотя многие из вас узнали об этом из интервью со "СЛАВА+". P.S. Закончился бесконечный судебный процесс, который длился еще с октября 2022 года (чуть больше, чем полтора года). Еще десятого мая Печерский суд города Киева принял окончательное решение по поводу развода, и через 30 календарных дней, а именно 11 июня, решение вступает в силу", — написал Василий Вирастюк.

Василий Вирастюк о разводе и новой возлюбленной. Фото: скриншот из Instagram

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