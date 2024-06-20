Василь Вірастюк офіційно розлучився — подробиці

Український спортсмен Василь Вірастюк у Хмельницькому. Фото: Instagram Василя Вірастюка

Український телеведучий і журналіст Слава Дьомін розкрив подробиці особистого життя спортсмена Василя Вірастюка. Чоловік наголосив, що заслужений майстер спорту України тепер офіційно розлучений і зараз має молоду кохану.

Про це Слава Дьомін розповів на своєму каналі в YouTube.

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Слава Дьомін про розлучення Василя Вірастюка

Відомий ведучий продовжує обговорювати особисте життя різних зірок шоу-бізнесу, і цього разу це стосується заслуженого майстра спорту України Василя Вірастюка. Дьомін наголосив, що спортсмен тепер офіційно розлучений зі своєю дружиною.

Василь Вірастюк зі своєю колишньою дружиною Інною. Фото: Instagram Василя Вірастюка

Він нагадав, що процес розлучення розпочався ще у жовтні 2022 року, а завершився лише зараз. До того ж, Слава Дьомін додав, що зараз Вірастюк зустрічається з дівчиною, яка молодша за нього на 11 років і нещодавно народила йому дитину.

"Найсильніша людина світу Василь Вірастюк офіційно розлучився з дружиною. Судовий процес тривав ще з жовтня, і ось лише 11 червня чоловік став офіційно розлученим. А зараз чоловік у стосунках з дівчиною Іриною, яка молодша за нього на 11 років і яка нещодавно народила йому сина", — розповів Слава Дьомін.

Слава Дьомін про Василя Вірастюка. Фото: скриншот з YouTube

Також ведучий заявив, що спортсмен продовжує підтримувати зв’язок з дітьми, які йому народила його колишня.

"Василь продовжує спілкуватися з дітьми від попереднього шлюбу, і за його словами, вони забезпечені настільки, наскільки він може собі це дозволити", — також додав український телеведучий, коментуючи особисте життя заслуженого майстра спорту.

Шлюб Василя Вірастюка

Володар титулу "Найсильніша людина світу" перебував у шлюбі зі своєю дружиною Інною 15 років. Вона народила йому синів — Олега та Олександра. На початку війни, коли Інна з дітьми була за кордоном, вони вирішили подати на розлучення.

Василь Вірастюк зі своєю колишньою дружиною і дітьми. Фото: Facebook Василя Вірастюка

Тоді Василь Вірастюк почав стосунки з дівчиною, яка на 11 років молодша за нього. Не так давно спортсмен оприлюднив допис, в якому розповів про розлучення з дружиною і показав фото з новою коханою.

"Я у стосунках. Сьогодні я можу говорити і писати про це відкрито, хоча багато хто з вас дізнались про це з інтерв'ю зі "СЛАВА +". P.S. Закінчився нескінченний судовий процес, який тривав ще з жовтня 2022 року (трішки більше, ніж півтора року. Ще десятого травня Печерський суд міста Києва прийняв остаточне рішення щодо розлучення, і за 30 календарних днів, а саме 11 червня, рішення вступає в силу", — написав Василь Вірастюк.

Василь Вірастюк про розлучення і нову кохану. Фото: скриншот з Instagram

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