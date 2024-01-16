Тяжелобольная актриса Екатерина Тишкевич призналась, что боится беременеть

Актриса Екатерина Тишкевич. Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych/

Актриса Екатерина Тишкевич, которая недавно пришла в себя после реанимации, продолжает бороться со своей болезнью – соматоформной головной болью. Поклонники советуют девушке забеременеть, ведь это может помочь ей выздороветь.

Что сама Катя думает на этот счет, рассказала в интервью Алине Доротюк.

Читайте также:

Может помочь, а может сделать хуже

Украинская актриса Екатерина Тишкевич уже 2 года страдает головными болями, от которых ничего не помогает. Недавно девушка впала в кому. Ее случайно инфицировали капельницей в больнице, а из-за возникшего сепсиса и начали отказывать органы. Однако Екатерина преодолела инфекцию и частично восстановилась.

Екатерина Тишкевич. Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych/

После комы у девушки две недели не было головных болей, однако недавно они начались снова.

В интервью Алине Доротюк Катя рассказала, что поклонники советуют забеременеть. Говорят, перестройка гормонов должна помочь, однако у девушки есть свои причины этого пока не делать.

"Мы очень давно уже хотим ребенка. Но из-за моего постоянного употребления препаратов мы этого не делаем. И некоторые специалисты считают, что это действительно шанс на выздоровление. Но в процентах — это 20%, что сработает, а 80% — усугубит ситуацию. мы не вычеркиваем еще и послеродовую депрессию. Это рискованно", — рассказала Тишкевич.

Без препаратов 29-летняя актриса чувствует себя гораздо хуже и боится, что не сможет без них в течение 9 месяцев.

Однако ежедневно она ищет новые методы лечения. Если ни один не подействует, возможно, будет рассматривать опасные варианты.

"На самом деле у меня два выхода: или электрошоковая терапия, из которой можно получиться умственно отсталой или вообще не разговаривать. Я оставляю это на крайние вариант. Или попытаться забеременеть. А если нет? А мне тогда нельзя будет принимать то, чем я хоть немножко убираю боль. А я так не смогу", — поделилась Тишкевич.

Напомним, Екатерина Тишкевич впервые рассказала, что спровоцировало ее кому.

Также мы писали, что Екатерину Тишкевича выписали из больницы после 10 дней реанимации.