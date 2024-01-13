Всі думали, що це COVID — Катерина Тишкевич вперше розповіла, що спровокувало її кому

Катерина Тишкевич. Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych/

Українська акторка Катерина Тишкевич, яка була в комі через важку хворобу, розповіла деталі захворювання. Вона лікувала головну біль, проте відбулись ускладнення.

Про це зірка розповіла в instagram.

Читайте також:

Катерина Тишкевич впала в кому через "смертельний катетер"

29-річна акторка Катерина Тишкевич вперше поділилась деталями своєї хвороби. Вона довго страждала від сильної головної болі, а лікарі не могли знайти причину такої реакції організму. Вони вирішили, що це "функціональна поламка мозку, біохімія".

"Я хочу зауважити, що це не головні болі, які турбують мене час від часу. Ні, це стійкі, хронічні головні болі 24/7. Це відчуття сильної напруги. І ти ніби не живеш повноцінне життя, його якість суттєво знижується. Навіть коли якісь щасливі моменти проживаєш, я це називаю отруєним щастям", — сказала зірка.

Згодом Катерину поклали до психічної лікарні в Одесі. Лікарі призначили їй внутрішньовенний антидепресант, який впливає на хронічний біль. Акторці поставили катетер і їй раптом стало погано — почала боліти рука. Медики вирішили, що дівчина захворіла вірусною інфекцією.

Сторіз Катерини Тишкевич. Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych/

"Я не маю психічного розладу або його ще не віднайшли. У мене саме психосоматичні головні болі, які ніяк не пов’язані з будь-яким розладом. Тож я лягла в лікарню і мені стали крапати цей антидепресант, що впливає на хронічний біль. І мені поставили катетер, цей фатальний катетер. На третій день у мене стрибало серце і боліла кисть. Була температура. Мене забрала мама, ми подумали, що ковід чи грип", — сказала акторка.

Катерині вдома не ставало краще, а тест на COVID показав негатичний результат, зірку знову поклали до лікарні. Виявилось, що в неї сепсис і почали відмовляти органи.

Сторіз Катерини Тишкевич. Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych/

"Далі я насправді мало що пам'ятаю, тому що мій стан погіршувався, я вже марила. Я так розумію, що в мене почала відмовляти печінка, разом із нею всі інші органи, бо почався сепсис. Тобто через катетер зі шкіри потрапила інфекція, як потім нам сказали, стафілокок, здається, і я почала "від'їжджати", — поділилась Катерина.

Акторка раптова впала в стан коми і її чоловік почав збирати кошти на лікування. Йому вдалось за кілька годин зібрати потрібні 350 тисяч гривень. Згодом артистці ставало краще і вона одужала. Нині дівчина вдома з рідними.

Катерина Тишкевич. Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych/

Раніше ми розповідали, що акторка Катерина Тишкевич прийшла до тями після реанімації.

Також Катерину Тишкевич виписали з лікарні після 10 днів реанімації.