Важкохвора акторка Катерина Тишкевич зізналася, що боїться вагітніти

Акторка Катерина Тишкевич. Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych/

Акторка Катерина Тишкевич, яка нещодавно прийшла до тями після реанімації, продовжує боротися зі своєю хворобою – соматоформним головним болем. Прихильники радять дівчині завагітнити, адже це може допомогти їй одужати.

Що сама Катя думає з цього приводу, розповіла у інтерв'ю Аліні Доротюк.

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Українська акторка Катерина Тишкевич вже 2 роки страждає на головні болі, від яких нічого не допомагає. Нещодавно дівчина впала у кому. Її випадково інфікували через крапельницю у лікарні через що виник сепсис і почали відмовляти органи. Проте Катерина подолала інфекцію і вже частково відновилася.

Катерина Тишкевич. Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych/

Після коми дівчина два тижні не мала головних болей, проте нещодавно вони розпочалися знову.

У інтерв'ю Аліні Доротюк Катя розповіла, що прихильники радять завагітнити. Ніби перелаштування гормонів має допомогти, проте у дівчини є свої причини цього поки що не робити.

"Ми дуже давно вже хочемо дитину. Але через моє постійне вживання препаратів ми цього не робимо. І деякі спеціалісти вважають, що це дійсно шанс на одужання. Але у відсотках – це 20%, що спрацює, а 80% – погіршить ситуацію. Бо ми не викреслюємо ще й післяпологову депресію. Це ризиковано", — розповіла Тишкевич.

Без препаратів 29-річна акторка почуває себе набагато гірше і боїться, що не зможе без них протягом 9-ти місяців.

Проте кожен день вона шукає нові методи лікування. Якщо жоден не подіє, можливо, буде розглядати небезпечні варіанти.

"Насправді у мене два виходи: або електрошокова терапія, з якої можна вийти розумово відсталою чи взагалі не розмовляти. Я залишаю це на крайні варіант. Або спробувати завагітніти. А якщо ні? А мені вже не можна буде приймати те, чим я хоч трошки це пригнічую. А я так не зможу", — поділилася Тишкевич.

Нагадаємо, Катерина Тишкевич вперше розповіла, що спровокувало її кому.

Також ми писали, що Катерину Тишкевич виписали з лікарні після 10 днів реанімації.