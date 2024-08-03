Больная раком Кейт Миддлтон хочет посетить Летние Олимпийские Игры в Париже

Принцесса Уэльская, Кейт Миддлтон. Фото: Instagram/_kate_middleton_royal

В столице Франции, Париже, в самом разгаре продолжаются Летние Олимпийские Игры. На некоторых мероприятиях уже была единственная сестра короля Чарльза, принцесса Анна. Подобное планирует и принцесса Уэльская.

Об этом сообщает The Express.

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Согласно данным таблоида, супруга принца Уильяма (первый в очереди на престол) стремится посетить Летние Олимпийские Игры в Париже. Хотя Кейт официально не вернулась к исполнению королевских обязанностей на фоне лечения рака, она недавно появилась на Trooping the Color и в финале мужского одиночного разряда Уимблдона (теннисный турнир).

Кейт является страстной поклонницей спорта. Она давно поддерживает британские команды и, в частности, являлась официальным гостем на Летних Олимпийских Играх в Лондоне 2012 года. Вместе с принцами Гарри и Уильямом Кейт посетила немало соревнований, в частности, по велоспорту и парусному спорту.

Сейчас принцесса Уэльская находится в отпуске с мужем и тремя их детьми: 11-летним принцем Джорджем, девятилетней принцессой Шарлоттой и шестилетним принцем Луи.

Напомним, ранее мы писали, что скончался личный секретарь покойной королевы Елизаветы II, лорд Роберт Феллоуз. Также мы рассказывали, что отказ принца Гарри везти семью в Великобританию может обернуться драмой.