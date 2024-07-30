Відмова принца Гаррі везти родину до Великої Британії може обернутися драмою

Принц Гаррі та Меган Маркл. Фото: Reuters

Джерела побоюються, що король Чарльз може ніколи не возз’єднатися зі своїми онуками принцом Арчі та принцесою Лілібет, оскільки принц Гаррі відмовляється привезти свою родину до Великої Британії. Герцог Сассекський оголосив, що не поїде до Великої Британії зі своєю дружиною Меган через побоювання щодо питань безпеки, наприклад, нападу з ножем або кислотою.

Про це пише Daily Mail.

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Королівські експерти повідомили, що ця заява означає, що король буде "все більше й більше віддалятися" від дітей у такій "неймовірно сумній ситуації".

Принц Гаррі та Меган Маркл. Фото: Reuters

Востаннє король Чарльз бачив п’ятирічного принца Арчі та трирічну принцесу Лілібет у червні 2022 року, коли герцог і герцогиня Сассекські повернулися на святкування платинового ювілею покійної королеви.

Принц Гаррі та Меган Маркл. Фото: Reuters

З того часу 39-річний принц Гаррі кілька разів повертався до Великої Британії без дружини та дітей для судів із урядом.

У рамках своєї поточної кампанії проти британської журналістики він припустив, що нападників могло б надихнути те, що вони прочитали в бульварній газеті.

Герцог Сассекський підтвердив: "Все, що потрібно, це щоб одна людина, яка читає ці речі, діяла відповідно до того. І це може бути ніж, чи кислота, це речі, які мене сильно хвилюють. Це одна з причин, чому я не привезу свою дружину в цю країну".

Король Чарльз. Фото: Reuters

Гаррі стверджував, що його судова тяганина з пресою була причиною розриву його стосунків із родиною, заявивши: "Для мене справа триває, але вона спричинила…частково розрив".

Але що стосується короля Чарльза та дітей, цей розрив загрожує стати прірвою.

"Було б чудово думати, що в якийсь момент незабаром король зможе відвідати онуків, яких він бачив дуже мало, але йому 75 років, і він все ще не в найкращому стані. Візит до Америки навряд чи буде пріоритетним завданням, враховуючи інші вимоги до його графіку. Це неймовірно сумна ситуація, яку мало хто міг передбачити ще п’ять років тому", — сказав Джо Літтл, головний редактор Majesty.

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