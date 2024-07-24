Канадская певица Селин Дион. Фото: instagram/celinedion

Тяжелобольная Селин Дион давно не выходила на сцену. Она в течение многих лет боролась с синдромом мышечной скованности и продолжает лечение. Однако уже скоро споет на открытии Олимпийских игр.

Об этом пишет TMZ.

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Селин Дион споет на открытии Олимпийских игр

Артистка получит за свое выступление на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 безумный гонорар. За исполнение одной песни она заработает 2 миллиона долларов. Однако, какая это будет песня, пока неизвестно.

Селин Дион выступит в Париже. Фото: instagram/celinedion

Накануне Селин Дион был замечен при регистрации в отеле Royal Monceau в столице Франции. Это будет ее первый выход на сцену за много лет из-за синдрома мышечной скованности. Именно из-за его симптомов певица прекратила выступление в Лас-Вегасе в 2021 году.

🇫🇷🔵⚪️🔴 JO #Paris2024 J-3

🟢 Céline Dion arrivée à Paris pic.twitter.com/yVQtXKDwtr — LA BUZZANCE (@LaBuzzance) Июль 23, 2024

Уже в декабре следующего года шокировала фанатов новостью — врачи диагностировали синдром ригидного человека — редкое неврологическое расстройство, вызывающее болезненную и прогрессивную ригидность и скованность мышц.

Напомним, в документальном фильме "I Am: Celine Dion" певица показала, как страдала во время нападений. Также инсайдеры сообщали, что звезда планирует небольшой тур в ноябре этого года.