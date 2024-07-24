Тяжелобольная Селин Дион вернется на сцену за безумный гонорар
Тяжелобольная Селин Дион давно не выходила на сцену. Она в течение многих лет боролась с синдромом мышечной скованности и продолжает лечение. Однако уже скоро споет на открытии Олимпийских игр.
Об этом пишет TMZ.
Селин Дион споет на открытии Олимпийских игр
Артистка получит за свое выступление на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 безумный гонорар. За исполнение одной песни она заработает 2 миллиона долларов. Однако, какая это будет песня, пока неизвестно.
Накануне Селин Дион был замечен при регистрации в отеле Royal Monceau в столице Франции. Это будет ее первый выход на сцену за много лет из-за синдрома мышечной скованности. Именно из-за его симптомов певица прекратила выступление в Лас-Вегасе в 2021 году.
🇫🇷🔵⚪️🔴 JO #Paris2024 J-3— LA BUZZANCE (@LaBuzzance) Июль 23, 2024
🟢 Céline Dion arrivée à Paris pic.twitter.com/yVQtXKDwtr
Уже в декабре следующего года шокировала фанатов новостью — врачи диагностировали синдром ригидного человека — редкое неврологическое расстройство, вызывающее болезненную и прогрессивную ригидность и скованность мышц.
Напомним, в документальном фильме "I Am: Celine Dion" певица показала, как страдала во время нападений. Также инсайдеры сообщали, что звезда планирует небольшой тур в ноябре этого года.
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