Селін Діон вперше після тривалої перерви вийде на сцену

Канадська співачка Селін Діон. Фото: Reuters

Канадська співачка Селін Діон планує повернутися на сцену вже цієї осені. Зірка таємно готується до концерту після чотирьох років творчої паузи через хворобу.

Про це пише The Sun.

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За джерелами інсайдерів видання, співачка планує співати на сцені 70 хвилин, навіть незважаючи на боротьбу з виснажливим неврологічним захворюванням — синдромом скутості.

Повідомляється, що Селін, ймовірно, виступить у театрі Resorts World Theatre приблизно в той же час, коли в Лас-Вегасі відбудеться гран-прі "Формули-1" (22-24 листопада).

Канадська співачка Селін Діон на сцені. Фото: Reuters

За словами інсайдерів, існує ймовірність, що виступ можуть перенести на більш пізню дату, якщо проблеми зі здоров'ям завадять Селін співати.

Джерела повідомляють, що зірка працює з музикантами і логопедами протягом останніх восьми місяців.

Востаннє Селін Діон виступала наживо в Ньюарку, штат Нью-Джерсі, під час світового турне "Courage" 8 березня 2020 року. Вона призупинила творчу діяльність на через важку хворобу — синдром м'язової скутості. Зірка страждає від сильних нападів, які доставляють їй сильний біль та сковують рухи.

Нагадаємо, співачка Селін Діон 17 років приховувала свою хворобу. Також вона засяяла на червоному хіднику, хоча все ще страждає від нападів.