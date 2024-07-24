Селін Діон заспіває на відкритті Олімпійських ігор — деталі

Важкохвора Селін Діон повернеться на сцену за шалений гонорар
Важкохвора Селін Діон давно не виходила на сцену. Вона протягом багатьох років боролась з синдромом мʼязової скутості і продовжує лікування. Однак, вже незабаром заспіває на відкритті Олімпійських ігор.
Про це пише TMZ.
Селін Діон заспіває на відкритті Олімпійських ігор
Артистка отримає за свій виступ на церемонії відкриття Олімпійських ігор 2024 шалений гонорар. За виконання однієї пісні вона заробить 2 мільйони доларів. Однак, яка це буде пісня — поки що невідомо.
Напередодні Селін Діон помітили під час реєстрації в готелі Royal Monceau у столиці Франції. Це буде її перший вихід на сцену за багато років через синдром мʼязової скутості. Саме через його симптоми співачка припинила виступ у Лас-Вегасі у 2021 році.
🇫🇷🔵⚪️🔴 JO #Paris2024 J-3— LA BUZZANCE (@LaBuzzance) July 23, 2024
🟢 Céline Dion arrivée à Parispic.twitter.com/yVQtXKDwtr
Вже в грудні наступного року шокувала фанатів новиною — лікарі діагностували синдром ригідної людини — рідкісний неврологічний розлад, який викликає хворобливу та прогресивну ригідність і скутість м’язів.
Нагадаємо, у документальному фільмі "I Am: Celine Dion" співачка показала, як страждала під час нападів. Також інсайдери повідомляли, що зірка планує невеликий тур в листопаді цього року.
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