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Важкохвора Селін Діон повернеться на сцену за шалений гонорар

24 липня 2024 11:50
Антоніна Завадська - Редактор
Селін Діон заспіває на відкритті Олімпійських ігор — деталі
Канадська співачка Селін Діон. Фото: instagram/celinedion
Антоніна Завадська - Редактор

Важкохвора Селін Діон давно не виходила на сцену. Вона протягом багатьох років боролась з синдромом мʼязової скутості і продовжує лікування. Однак, вже незабаром заспіває на відкритті Олімпійських ігор. 

Про це пише TMZ.

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Селін Діон заспіває на відкритті Олімпійських ігор

Артистка отримає за свій виступ на церемонії відкриття Олімпійських ігор 2024 шалений гонорар. За виконання однієї пісні вона заробить 2 мільйони доларів. Однак, яка це буде пісня — поки що невідомо.

Селін Діон виступить у Парижі. Фото: instagram/celinedion
Селін Діон виступить у Парижі. Фото: instagram/celinedion

Напередодні Селін Діон помітили під час реєстрації в готелі Royal Monceau у столиці Франції. Це буде її перший вихід на сцену за багато років через синдром мʼязової скутості. Саме через його симптоми співачка припинила виступ у Лас-Вегасі у 2021 році.

Вже в грудні наступного року шокувала фанатів новиною — лікарі діагностували синдром ригідної людини — рідкісний неврологічний розлад, який викликає хворобливу та прогресивну ригідність і скутість м’язів.

Нагадаємо, у документальному фільмі "I Am: Celine Dion" співачка показала, як страждала під час нападів. Також інсайдери повідомляли, що зірка планує невеликий тур в листопаді цього року. 

Канада Франція хвороба гроші Олімпійські ігри Париж закордонні зірки Селін Діон співачка

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