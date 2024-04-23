Селин Дион снялась полуобнаженной для французского Vogue

Канадская певица Селин Дион. Фото: Instagram/voguefrance

Канадская певица Селин Дион снялась для обложки нового номера глянца Vogue. Также 56-летняя титулованная артистка рассказала о борьбе с тяжелой болезнью.

Об этом сообщает Vogue France.

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Селин Дион о тяжелой болезни

Во время фотосессии для французской редакции известного глянца Селин сменила несколько образов. На обложку выбрали черно-белую фотографию, на которой обладательница премии "Грэмми" позировала полуобнаженной.

В интервью Селин рассказала — она ежедневно работает над тем, чтобы принять свою болезнь и постоянно учиться "управлять" ею. Артиста страдает синдромом мышечной скованности.

"Я учусь принимать это понемногу каждый день. Пять дней в неделю я прохожу терапию. Мне нужно научиться жить с этим сейчас и перестать задавать себе вопросы. Я не победила болезнь, поскольку она все еще во мне и всегда будет", — призналась Селин.

На вопрос, вернется ли она когда-нибудь на сцену, артистка не дала четкого ответа. Дион подчеркнула, что ее тело подскажет ей, когда наступит этот момент.

"Я надеюсь, что мы найдем отличный способ вылечить это с помощью научных исследований. Но сейчас мне нужно научиться с этим жить", — подытожила певица.

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