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Тяжелобольная Селин Дион появилась полуобнаженной на обложке Vogue

23 апреля 2024 07:11
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Стас Кожушко
Редактор
Селин Дион снялась полуобнаженной для французского Vogue
Канадская певица Селин Дион. Фото: Instagram/voguefrance
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Канадская певица Селин Дион снялась для обложки нового номера глянца Vogue. Также 56-летняя титулованная артистка рассказала о борьбе с тяжелой болезнью.

Об этом сообщает Vogue France.

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Во время фотосессии для французской редакции известного глянца Селин сменила несколько образов. На обложку выбрали черно-белую фотографию, на которой обладательница премии "Грэмми" позировала полуобнаженной.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Vogue France (@voguefrance)

В интервью Селин рассказала — она ежедневно работает над тем, чтобы принять свою болезнь и постоянно учиться "управлять" ею. Артиста страдает синдромом мышечной скованности.

"Я учусь принимать это понемногу каждый день. Пять дней в неделю я прохожу терапию. Мне нужно научиться жить с этим сейчас и перестать задавать себе вопросы. Я не победила болезнь, поскольку она все еще во мне и всегда будет", — призналась Селин.

На вопрос, вернется ли она когда-нибудь на сцену, артистка не дала четкого ответа. Дион подчеркнула, что ее тело подскажет ей, когда наступит этот момент.

"Я надеюсь, что мы найдем отличный способ вылечить это с помощью научных исследований. Но сейчас мне нужно научиться с этим жить", — подытожила певица.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Vogue France (@voguefrance)

Напомним, ранее мы рассказывали, что у украинской телеведущей Наталки Фицич обнаружили онкологию. Также мы рассказывали, что принц Уильям впервые появился на людях после диагноза Кейт Миддлтон.

болезнь
зарубежные звезды
Селин Дион
Vogue

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