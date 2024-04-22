Ведуча Наталка Фіцич бореться із раком — подробиці

Українська телеведуча Наталка Фіцич. Фото: facebook.com/fitsychn/

Українська ведуча телеканалу "Прямий" та дружина народного депутата Володимира Ар'єва Наталка Фіцич стикнулася із важким випробуванням. В неї виявили онкологію.

Про це вона розповіла на своїй сторінці Facebook.

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У телеведучої Наталка Фіцич виявили рак. 12 років тому вона вперше зіштовхнулася зі страшною хворобою і їй вдалося побороти рак. Однак через великий проміжок часу онкологія повернулася.

"У мене онкологія, виявлена на початку, на щастя. Війна і ті біди, що звалилися на мене за останні роки, далися взнаки. Рак повернувся", — поділилася Фіцич.

Українська телеведуча Наталка Фіцич. Фото: facebook.com/fitsychn/

Пухлини виявили декілька тижнів тому і вже їх видалили, однак, як з'ясувалося згодом, не повністю. Вона не уточнює, які саме операційні втручання їй робили.

На даний момент Наталка Фіцич розпочинає курс променевої терапії та буде намагатися працювати далі, щоправда, трохи змінивши свій насичений графік.

Українська телеведуча Наталка Фіцич. Фото: facebook.com/fitsychn/

За рішенням каналу "Прямий" Наталія покидає слот, в якому переживала разом із глядачами найстрашніші дні війни, однак виходитиме в ефір щодня о 13:00 і 14:00.

Телеведуча закликала свою аудиторію піклуватися про своє здоров'я та регулярно відвідувати лікарів, адже війна негативно вплинула на стан багатьох українців.

Пубілкація Наталки Фіцич. Фото: скриншот Facebook

"Я боротимусь, як бореться зараз уся країна. Бо поруч є ті, кому ми потрібні. Життя варте цієї боротьби", — додала Наталка Фіцич.

Нагадаємо, ми раніше писали, що дочка онкохворої Заворотнюк непрямо підтвердила, що акторка впала у кому. А також онкохвора Шеннен Догерті відверто розповіла, як готується до власної смерті.