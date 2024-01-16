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Тяжелобольная Шеннен Догерти хочет, чтобы из ее праха сделали ювелирное украшение

16 января 2024 20:19
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Тяжелобольная Шеннен Догерти хочет, чтобы из ее праха сделали ювелирное украшение
Шеннен Догерти. Фото: NBC News
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Сражающаяся с раком звезда Шеннен Догерти заговорила о похоронах. Она уже знает, что хочет быть кремированной.

Об этом пишет Daily Mail.

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Шеннен Догерти решила, как ее похоронят

Актриса Шеннен Догерти заговорила о деталях своего погребения. Звезда болеет раком и поэтому уже задумывалась о том, как закончится ее жизнь.

Она хочет быть кремированной, а ее прах должны смешать с прахом ее собаки и отца. Также звезда уверена, что множество людей придут на ее похороны, но она сказала, что не хотела бы, чтобы они приходили.

"Я не хочу, чтобы они там были, потому что их причины для появления не самые весомые. Я знаю несколько человек, которые не любят меня настолько, что придут на похороны", — сказала актриса.

Догерти хочет, чтобы ее поминки стали праздником любви — друзья и родные просто пообщаются и поделятся приятными воспоминаниями, связанными с ней.

"Я не хочу, чтобы люди плакали или говорили фразы типа "слава Богу, что эта с*ка теперь мертва", — смеется Шеннен.

Актриса решила, что часть ее праха будет использована для создания ювелирного украшения. Ранее звезда рассказала, что врачи дают ей еще 3-5 лет жизни. Шеннон все еще надеется на прогресс медицины и хочет прожить как можно дольше.

Ранее Шеннен Догерти рассказала, как ее подставила Алисса Милано.

Также Шеннен Догерти узнала об измене мужчины перед операцией на мозге.

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"Беверли-Хиллс, 90210"

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