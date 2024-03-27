Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Тяжелобольная Тишкевич чувствует себя хуже — сильная головная боль и выпадают волосы arrow

Тяжелобольная Тишкевич чувствует себя хуже — сильная головная боль и выпадают волосы

27 марта 2024 23:50
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Тяжелобольная Тишкевич чувствует себя хуже — сильная головная боль и выпадают волосы
Украинская актриса Екатерина Тишкевич. Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Актриса Екатерина Тишкевич, страдающая сильными головными болями, рассказала об ухудшении самочувствия. Врачи снова назначили ей антидепрессанты.

Об этом звезда рассказала в Instagram.

Читайте также:

Екатерина Тишкевич снова заболела и принимает антидепрессанты

Актриса Екатерина Тишкевич пожаловалась на ухудшение своего состояния. Она рассказала, что последние 10 дней ее мучают сильные боли, поэтому она начала принимать антидепрессанты.

"Не выхожу к вам совсем, когда просто гайки полные по голове. Последние 10 дней именно такие", — пожаловалась артистка.

Екатерина Тишкевич. Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych
Актриса Екатерина Тишкевич. Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Также она рассказала о проблеме с волосами — они выпадают, хотя все анализы в норме. Сейчас звезда консультируется с трихологом, чтобы решить эту проблему.

"Ну и чтобы мне было совсем не грустно, мои волосы начали просто катастрофически выпадать. Третью неделю теряю бешеное количество, то сейчас в пути к трихологу. По анализам катастрофических дефицитов нет, щитовидная в норме, а я скоро буду лысая актриса", — написала артистка.

Екатерина Тишкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych
Актриса Екатерина Тишкевич. Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Напомним, актриса Екатерина Тишкевич пробыла 10 дней в коме из-за халатности врачей. Также она рассказала, почему это произошло.

болезнь
украинские звезды
актриса
антидепрессанты
Екатерина Тишкевич

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва