Тяжелобольная Тишкевич чувствует себя хуже — сильная головная боль и выпадают волосы

Украинская актриса Екатерина Тишкевич. Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Актриса Екатерина Тишкевич, страдающая сильными головными болями, рассказала об ухудшении самочувствия. Врачи снова назначили ей антидепрессанты.

Об этом звезда рассказала в Instagram.

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Актриса Екатерина Тишкевич пожаловалась на ухудшение своего состояния. Она рассказала, что последние 10 дней ее мучают сильные боли, поэтому она начала принимать антидепрессанты.

"Не выхожу к вам совсем, когда просто гайки полные по голове. Последние 10 дней именно такие", — пожаловалась артистка.

Актриса Екатерина Тишкевич. Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Также она рассказала о проблеме с волосами — они выпадают, хотя все анализы в норме. Сейчас звезда консультируется с трихологом, чтобы решить эту проблему.

"Ну и чтобы мне было совсем не грустно, мои волосы начали просто катастрофически выпадать. Третью неделю теряю бешеное количество, то сейчас в пути к трихологу. По анализам катастрофических дефицитов нет, щитовидная в норме, а я скоро буду лысая актриса", — написала артистка.

Актриса Екатерина Тишкевич. Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Напомним, актриса Екатерина Тишкевич пробыла 10 дней в коме из-за халатности врачей. Также она рассказала, почему это произошло.