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Важкохвора Тишкевич почувається гірше — сильний головний біль і випадає волосся

27 березня 2024 23:50
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Важкохвора Тишкевич почувається гірше — сильний головний біль і випадає волосся
Українська акторка Катерина Тишкевич. Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Акторка Катерина Тишкевич, яка страждає через сильний головний біль, розповіла про погіршення самопочуття. Лікарі знову призначили їй антидепресанти.

Про це зірка розповіла в Instagram.

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Акторка Катерина Тишкевич поскаржилася на погіршення свого стану. Вона розповіла, що останні 10 днів її мучить сильний біль, тому вона почала приймати антидепресанти.

"Не виходжу до вас зовсім, коли просто гайки повні по голові. Останні 10 днів саме такі", — поскаржилася артистка.

Катерина Тишкевич.Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych
Акторка Катерина Тишкевич. Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Також вона розповіла про проблему з волоссям — воно випадає, хоча всі аналізи в нормі. Нині зірка консультується з трихологом, щоб вирішити це проблему.

"Ну і щоб мені було зовсім не сумно, моє волосся почало просто катастрофічно випадати. Третій тиждень втрачаю шалену кількість, то зараз у дорозі до трихолога. По аналізах катастрофічних дефіцитів немає, щитовидна в нормі, а я скоро буду голомоза акторка", — написала артистка.

Катерина Тишкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych
Акторка Катерина Тишкевич. Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Нагадаємо, акторка Катерина Тишкевич пробула 10 днів у комі через недбальство лікарів. Також вона розповіла, чому так сталося.

хвороба
українські зірки
акторка
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Катерина Тишкевич

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