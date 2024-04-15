Первый приговор по громкому делу убийства украинки актером Алеком Болдуином

Оружейник фильма "Ржавчина" Анна Гутьеррес Риз. Фото: Reuters

В громком деле убийства украинки Галины Хатчинс, работавшей оператором на съемках голливудского фильма Rust ("Ржавчина"), вынесли первый приговор. Один из судов штата Нью-Мексико приговорил 26-летнюю оружейника ленты Анну Гутьеррес Риз к тюремному заключению.

Об этом сообщает CNN.

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Анну Гутьеррес Риз приговорили к 18 месяцам заключения. Оружейник не отреагировала на приговор и никак не прокомментировала его. По словам судьи, женщина не признала вину. А во время ее телефонных звонков из тюрьмы она обзывала присяжных и уверяла, что судью подкупили.

"Я не слышала, чтобы вы взяли на себя ответственность за свои высказывания. Вы сказали, что вы сожалеете, но не что вы сожалеете о том, что вы сделали", — сказала судья Мэри Марлоу Соммер, оглашая приговор.

Оружейник Анна Гутьеррес Риз с адвокатом. Фото: Reuters

Адвокат Гутьеррес Риз попросил дать ей условный срок, ведь у оружейника раньше не было судимостей. Впрочем, ей это не удалось

"Вы одна превратила безопасное оружие в смертельное. Если бы не вы, мисс Хатчинс была бы жива, у мужчины был бы свой партнер, а у маленького мальчика была своя мать", — заявила судья.

Оружейник Анна Гутьеррес Риз на оглашении приговора. Фото: Reuters

В июле этого года актер Алек Болдуин, нажавший на крючок оружия, предстанет перед судом по делу о непреднамеренном убийстве. Если 66-летнюю голливудскую звезду признают виновной, ему также грозит до 18 месяцев тюрьмы.

Голливудский актер Алек Болдуин. Фото: X/OuraganCulture

Как погибла Галина Хатчинс

Несчастный случай во время съемок вестерна "Ржавчина" произошел 21 октября 2021 года на ранчо возле города Санта-Фе (штат Нью-Мексико). Болдуин выступал продюсером фильма и играл в нем главную роль.

Во время съемок сцены, в которой голливудская звезда в роли преступника должен был стрелять из пистолета, он случайно попал в оператора Галину Хатчинс. Оказалось, что оружейник Анна Гутьеррес Риз зарядила оружие не холостыми пулями, а боевыми.

42-летнюю украинку доставили на вертолете в больницу, где она скончалась от полученных ранений. У нее остался муж и несовершеннолетний сын.

Галина Хатчинс и место инцидента. Фото: X/krone_at и X/Daybrkd

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