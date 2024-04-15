Первый приговор по громкому делу убийства украинки актером Алеком Болдуином

Убийство Алеком Болдуином украинки на съемках фильма — первый громкий приговор суда
В громком деле убийства украинки Галины Хатчинс, работавшей оператором на съемках голливудского фильма Rust ("Ржавчина"), вынесли первый приговор. Один из судов штата Нью-Мексико приговорил 26-летнюю оружейника ленты Анну Гутьеррес Риз к тюремному заключению.
Об этом сообщает CNN.
Судебный приговор по делу убийства Хатчинс
Анну Гутьеррес Риз приговорили к 18 месяцам заключения. Оружейник не отреагировала на приговор и никак не прокомментировала его. По словам судьи, женщина не признала вину. А во время ее телефонных звонков из тюрьмы она обзывала присяжных и уверяла, что судью подкупили.
"Я не слышала, чтобы вы взяли на себя ответственность за свои высказывания. Вы сказали, что вы сожалеете, но не что вы сожалеете о том, что вы сделали", — сказала судья Мэри Марлоу Соммер, оглашая приговор.
Адвокат Гутьеррес Риз попросил дать ей условный срок, ведь у оружейника раньше не было судимостей. Впрочем, ей это не удалось
"Вы одна превратила безопасное оружие в смертельное. Если бы не вы, мисс Хатчинс была бы жива, у мужчины был бы свой партнер, а у маленького мальчика была своя мать", — заявила судья.
В июле этого года актер Алек Болдуин, нажавший на крючок оружия, предстанет перед судом по делу о непреднамеренном убийстве. Если 66-летнюю голливудскую звезду признают виновной, ему также грозит до 18 месяцев тюрьмы.
Как погибла Галина Хатчинс
Несчастный случай во время съемок вестерна "Ржавчина" произошел 21 октября 2021 года на ранчо возле города Санта-Фе (штат Нью-Мексико). Болдуин выступал продюсером фильма и играл в нем главную роль.
Во время съемок сцены, в которой голливудская звезда в роли преступника должен был стрелять из пистолета, он случайно попал в оператора Галину Хатчинс. Оказалось, что оружейник Анна Гутьеррес Риз зарядила оружие не холостыми пулями, а боевыми.
42-летнюю украинку доставили на вертолете в больницу, где она скончалась от полученных ранений. У нее остался муж и несовершеннолетний сын.
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