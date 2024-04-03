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Учителя, участвовавшего в телешоу "Беременная в 16", уволили

3 апреля 2024 00:31
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Бригадир София
редактор
Учителя, участвовавшего в телешоу "Беременная в 16", уволили
Участники шоу "Беременная в 16". Фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Учителя, участвовавшего в телешоу от СТБ "Беременная в 16", уволили из IT-школы. В компании объяснили, что считают поведение своего преподавателя неприемлемым.

Эту информацию школа Robocode опубликовала на своей странице в Instagram в субботу, 30 марта.

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Реакция компании, в которой работал учитель

В компании подчеркнули, что преподаватель работал по совместительству и его действия, описанные в шоу, не имеют отношения к учебному заведению. После инцидента его занятия были немедленно упразднены, а затем было принято решение об увольнении.

Robocode заявила, что их целью является предотвращение подобных инцидентов в будущем. Они также заявили, что хотят донести "ненормальность" таких поступков со стороны взрослых.

Учителя, участвовавшего в телешоу "Беременная в 16", уволили - фото 1
Пост школы Robocode. Фото: скриншот

Скандальный выпуск "Беременная в 16"

В эпизоде "Беременная в 16" рассказывается о главной героине Людмиле, которая влюбилась в своего учителя информатики Сергея. По сюжету, она была беременна от него, когда ей было 15, а ему – 32 года. Однако девушка заявила в социальных сетях, что она действительно старше, чем было указано в шоу, и уже замужем за Сергеем.

Напомним, что Рианну впервые увидели после слухов о третьей беременности.

Ранее мы писали, что Мишина поделилась редкими снимками с округлым животом.

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