Учителя, участвовавшего в телешоу "Беременная в 16", уволили
Учителя, участвовавшего в телешоу от СТБ "Беременная в 16", уволили из IT-школы. В компании объяснили, что считают поведение своего преподавателя неприемлемым.
Эту информацию школа Robocode опубликовала на своей странице в Instagram в субботу, 30 марта.
Реакция компании, в которой работал учитель
В компании подчеркнули, что преподаватель работал по совместительству и его действия, описанные в шоу, не имеют отношения к учебному заведению. После инцидента его занятия были немедленно упразднены, а затем было принято решение об увольнении.
Robocode заявила, что их целью является предотвращение подобных инцидентов в будущем. Они также заявили, что хотят донести "ненормальность" таких поступков со стороны взрослых.
Скандальный выпуск "Беременная в 16"
В эпизоде "Беременная в 16" рассказывается о главной героине Людмиле, которая влюбилась в своего учителя информатики Сергея. По сюжету, она была беременна от него, когда ей было 15, а ему – 32 года. Однако девушка заявила в социальных сетях, что она действительно старше, чем было указано в шоу, и уже замужем за Сергеем.
Напомним, что Рианну впервые увидели после слухов о третьей беременности.
Ранее мы писали, что Мишина поделилась редкими снимками с округлым животом.
Читайте Новини.LIVE!