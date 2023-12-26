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"Вечерний квартал" отменил концерт в Буковеле

26 декабря 2023 18:07
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
"Вечерний квартал" отменил концерт в Буковеле
Участники студии 95 Квартал. Фото: instagram.com/kvartal95official
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Студия "Квартал 95" отменила концерт в Буковеле, запланированный на завтра, 27 декабря. Такое решение было принято, вероятно, после скандала.

Об отмене сообщили на сайте студии Квартал-95.

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Что предшествовало

В свете событий по мобилизации общество резко реагирует на развлечения, особенно, что касается 95 Квартала, ведь студия напрямую связана с президентом страны.

Ранее журналист Юрий Бутусов написал на своей странице в Facebook, что представители ТЦК могли бы собрать на этом концерте полноценный батальон.

 

Скриншот из Facebook Юрия Бутусова

"Вероятно, после представления законопроекта о мобилизации, 27 декабря в 19.00, возможно формирование отдельного горно-штурмового батальона "Буковель". Стоимость билетов варьируется от 1199 до 2499 грн. Судя по всему, соберутся военнослужащие со всей страны", — с сарказмом написал Бутусов.

Пользователи возмутились, что пока в стране идет война и ведутся сложные дискуссии о необходимости мобилизации, близкие друзья Зеленского продолжают устраивать недешевые концерты.

После этих обсуждений организаторы сообщили об отмене концерта. Как они сообщили на своем сайте, вместо денег зрителям будут возвращены ваучеры, которые, вероятно, можно будет обменять на билеты на другие мероприятия.

При этом сегодняшний концерт "Квартала 95" в Хмельницком никто не отменял, а следующий концерт в 2024 году должен пройти 1 апреля в Одессе.

Напомним, "Вечерний Квартал" потролил самых одиозных персонажей 2023 года.

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