"Вечірній квартал" відмінив концерт у Буковелі

Учасники студії 95 Квартал. Фото: instagram.com/kvartal95official

Студія "Квартал 95" скасувала концерт в Буковеле, який був запланований на завтра, 27 грудня. Таке рішення було прийняте вірогідно після скандалу.

Про скасування повідомили на сайті студії Квартал 95.

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Що передувало

У світлі подій стосовно мобілізації суспільство різко реагує на розваги, особливо, що стосується 95 Кварталу, адже студія напряму повязана з президентом країни.

Раніше журналіст Юрій Бутусов написав на своїй сторінці у Facebook, що представники ТЦК могли б зібрати на цьому концерті повноцінний батальйон.

Скриншот з Facebook Юрія Бутусова

"Ймовірно, після подання законопроекту про мобілізацію, 27 грудня о 19.00, можливе формування окремого гірничо-штурмового батальйону "Буковель". Вартість квитків варіюється від 1199 до 2499 грн. Зважаючи на все, зберуться військкоми з усієї країни", — саркастично написав Бутусов.

Користувачі обурилися, що поки в країні триває війна і точаться складні дискусії щодо необхідності мобілізації, близькі друзі Зеленського продовжують влаштовувати недешеві концерти.

Після цих обговорень організатори повідомили про скасування концерту. Як вони повідомили на своєму сайті, замість грошей глядачам буде повернуто ваучери, які, ймовірно, можна буде обміняти на квитки на інші заходи.

При цьому сьогоднішній концерт "Кварталу 95" у Хмельницькому ніхто не скасовував, а наступний концерт у 2024 році має відбутися 1 квітня в Одесі.

Нагадаємо, "Вечірній Квартал" потролив найодіозніших персонажів 2023 року.

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