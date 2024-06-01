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Ведущая шоу "Танці з зірками" рассекретила имя первенца, которого родила в Швейцарии

1 июня 2024 22:36
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Стас Кожушко
Редактор
Иванна Онуфрийчук рассекретила имя первенца, которого родила в Швейцарии
Телеведущая, общественная деятельница Иванна Онуфрийчук. Фото: Instagram/ivannaonufriichuk
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

На этой неделе, 29 мая, телеведущая, блогер и общественный деятель Иванна Онуфрийчук родила в Швейцарии (город Лозанна) первенца. 37-летняя звезда, в частности, шоу "Танці з зірками"  стала мамой мальчика. И только сейчас уроженка Винницкой области рассекретила его имя.

Соответствующая публикация появилась в Instagram Онуфрийчук.

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Имя сына Иванны Онуфрийчук

Телеведущая рожала первенца вместе с мужем, бизнесменом казахского происхождения Алмазом. Имя сына также начинается на первую букву имени избранника Онуфрийчук.

"Наш маленький Адам, добро пожаловать в этот замечательный, удивительный мир! Мы с папой обещаем показать тебе его во всей его красоте. Обещаем всегда быть рядом, защищать и поддерживать тебя на каждом шагу твоего жизненного путешествия. Наше сердце бьется для тебя, милый", — отметила Иванна.

Звездные супруги, несколько раз устраивавшие громкую свадьбу (до начала полномасштабной войны) ,за две недели до родов устроили яркую гендер-пати. В окружении близких они узнали, что станут родителями сына. Ранее в одном из интервью ведущая шоу "Танці з зірками"  рассказывала, что хочет стать матерью троих детей.

Напомним, ранее мы писали, что блогер Юлия Верба объявила о беременности и показала фото. Также мы рассказывали, что певица Джамала родила третьего сына.

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