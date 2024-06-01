Скандальна блогерка Юлія Верба оголосила про вагітність та показала фото

Юлія Верба та її наречений. Фото: Instagram

21-річна блогерка з Івано-Франківська Юлія Верба оголосила про свою першу вагітність. Фотографіями з помітним животиком, УЗД-знімком і нареченим після довгої соціальної паузи зірка соціальних мереж поділилася з мільйонною аудиторією. Варто зазначити, що раніше блогерка відзначилася низкою скандальних ситуацій.

Повідомлення про свою вагітність Верба виставила на своїй сторінці в Instagram у суботу, 1 червня.

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У коментарях під фотографіями блогерку одразу кинулися вітати сотні підписників, а кадри сімейної фотосесії за 20 хвилин зібрали понад 80 тисяч лайків.

"Ношу під серденьком наше маленьке зернятко. Ми більше не хочемо мовчати", — лаконічно написала Верба.

Верба разом з нареченим Костянтином Золотухіним, який вже був одруженим та має дитину, позували посеред поля в буденних образах.

Спідниця блогерки обтисла її збільшений живіт, а майбутній тато ніжно притискав вагітну наречену до себе.

Перед оголошенням новини Верба зникла на два тижні. Вона пояснила, що за цей час живіт почав активно рости, хоча до того він не був такий помітний. Водночас блогерка заявила, що підписники "будуть в шоці", коли дізнаються про її термін вагітності.

Наразі блогерка натякнула, що звикає до майбутньої ролі мами "вже багато місяців".

Вона додала, що мріяла про дитину з 18 років, але поки не знає, кого носить під серцем — дівчинку чи хлопчика.

Юлія Верба та її наречений. Фото: Instagram

Знімок УЗД, який свідчить про вагітність. Фото: Instagram

Юлія Верба цілується з нареченим. Фото: Instagram

Несправні автомобілі для ЗСУ

Раніше Юлію Вербу критикували за розкішні покупки та покази свого заможного життя в мережі. При цьому вона опинилася під обвинуваченням у передачі несправних автомобілів на фронт.

Український розвідник під псевдонімом "Прометей", повідомив, що нещодавно Юлія Верба передала на фронт чотири радянські автомобілі та опублікувала фотографії на своїй сторінці в Інстаграм.

Військовий каже, що ці автомобілі не придатні для використання в армії та назвав це "публічним зневажанням армії".

Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка KOLA зізналася про те, що вже замислюється над тим, щоб стати матір'ю. Зірка часто обговорює це питання зі своїм чоловіком, який нині працює в Ізраїлі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що зірка телемарафону, яка нещодавно стала мамою, вперше показала обличчя доньки. А також співачка Джамала поділилася зворушливими кадрами з пологового.