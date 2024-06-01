Іванна Онуфрійчук розсекретила ім'я первістка, якого народила у Швейцарії

Телеведуча, громадська діячка Іванна Онуфрійчук. Фото: Instagram/ivannaonufriichuk

Цього тижня, 29 травня, телеведуча, блогерка та громадська діячка Іванна Онуфрійчук народила у Швейцарії (місто Лозанна) первістка. 37-річна зірка, зокрема, шоу "Танці з зірками", стала мамою хлопчика. І тільки зараз уродженка Вінницької області розсекретила його ім’я.

Відповідна публікація з’явилась в Instagram Онуфрійчук.

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Ім’я сина Іванни Онуфрійчук

Телеведуча народжувала первістка разом з чоловіком, бізнесменом казахського походження Алмазом. Ім’я сина також починається на першу літеру імені обранця Онуфрійчук.

"Наш маленький Адам, ласкаво просимо у цей чудовий, дивовижний світ! Ми з татком обіцяємо показати тобі його у всій його красі. Обіцяємо завжди бути поруч, захищати і підтримувати тебе на кожному кроці твоєї життєвої подорожі. Наше серце б’ється для тебе, любий", — зазначила Іванна.

Зіркове подружжя, яке кілька разів влаштовувало гучне весілля (до початку повномасштабної війни), за два тижні до пологів влаштували яскраву гендер-паті. В оточенні близьких вони і дізнались, що стануть батьками сина. Раніше в одному з інтерв’ю ведуча шоу "Танці з зірками" розповідала, що хоче стати матір’ю трьох дітей.

Нагадаємо, раніше ми писали, що блогерка Юлія Верба оголосила про вагітність і показала фото. Також ми розповідали, що співачка Джамала народила третього сина.