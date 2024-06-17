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Ведущий Сніданку на 1+1 признался, готов ли защищать Украину на фронте

17 июня 2024 18:30
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Ведущий Руслан Сеничкин о мобилизации — готов ли он вступить в ряды ВСУ
Украинский телеведущий Руслан Сеничкин. Фото: instagram.com/ruslan_senichkin
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Популярный ведущий утреннего шоу "Сніданок на 1+1" Руслан Сеничкин честно ответил, готов ли пойти воевать. Представитель медиа сейчас собирает все необходимые документы для того, чтобы обновить свои данные в ТЦК.

Об этом он заявил в интервью Алине Доротюк.

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По его словам, у него нет бронирования от мобилизации. Сейчас он собирает весь пакет документов, чтобы обновить свои данные в одном из ТЦК столицы.

"У меня брони нет. Я сейчас занимаюсь вопросом учета, вопросом сбора документов, Я прописан в другом городе, здесь я проживаю. Мне нужно решить эти вопросы", — объяснил ведущий.

Ведущий Завтра на 1+1 признался, готов ли защищать Украину на фронте - фото 1
Украинский телеведущий Руслан Сеничкин. Фото: instagram.com/ruslan_senichkin

Сеничикин признался, что готов нести военную службу, хотя и не имеет соответствующего опыта. Если ему вручат повестку — ведущему необходимо будет пройти подготовку.

"В случае чего - я готов. Я морально проработал, что я могу быть на войне в форме. У меня военного опыта нет. Я не проходил кафедру в свое время. Соответственно представления такого нет. Поэтому этому надо учиться. Если мобилизуют, то буду учиться", — добавил он.

Напомним, лидер украинской группы O.Torvald Женя Галич высказался об украинцах, скрывающихся от мобилизации. А также ведущий-воин объяснил, почему в Украине проблемы в системе мобилизации.

"Сніданок з 1+1"
мобилизация
украинские звезды
война в Украине
телеканал "1+1"
телевидение

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