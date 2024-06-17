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Ведучий Сніданку на 1+1 зізнався, чи готовий захищати Україну на фронті

17 червня 2024 18:30
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Ведучий Руслан Сенічкін про мобілізацію — чи готовий він стати до лав ЗСУ
Український телеведучий Руслан Сенічкін. Фото: instagram.com/ruslan_senichkin
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Популярний ведучий ранкового шоу "Сніданок з 1+1" Руслан Сенічкін чесно відповів, чи готовий піти воювати. Медійник зараз збирає усі необхідні документи для того, щоб оновити свої дані у ТЦК.

Про це він заявив в інтерв'ю Аліні Доротюк. 

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З його слів, він не має бронювання від мобілізації. Зараз він збирає увесь пакет документів для того, щоб оновити свої дані в одному із ТЦК столиці.

"У мене броні немає. Я зараз займаюся питанням обліку, питанням збору документів, Я прописаний в іншому місті, тут я проживаю. Мені треба владнати ці питання", — пояснив ведучий.

Ведучий Сніданку на 1+1 зізнався, чи готовий захищати Україну на фронті - фото 1
Український телеведучий Руслан Сенічкін. Фото: instagram.com/ruslan_senichkin

Сенічікін зізнався, що готовий нести військову службу, хоча і не має для цього відповідного досвіду. Якщо йому вручать повістку — ведучому необхідно буде пройти відповідну підготовку.

"У разі чого — я готовийЯ морально пропрацював, що я можу бути на війні у формі. У мене військового досвіду немає. Я не проходив кафедру свого часу. Відповідно уяви такої немає. Тому цьому треба навчатися. Якщо мобілізують, то буду навчатися", — додав він.

Нагадаємо, лідер українського гурту О.Torvald Женя Галич висловився про українців, які ховаються від мобілізації. А також ведучий-воїн пояснив, чому в Україні проблеми в системі мобілізації.

"Сніданок з 1+1"
мобілізація
українські зірки
війна в Україні
телеканал "1+1"
телебачення

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