Ведучий Руслан Сенічкін про мобілізацію — чи готовий він стати до лав ЗСУ

Ведучий Сніданку на 1+1 зізнався, чи готовий захищати Україну на фронті
Популярний ведучий ранкового шоу "Сніданок з 1+1" Руслан Сенічкін чесно відповів, чи готовий піти воювати. Медійник зараз збирає усі необхідні документи для того, щоб оновити свої дані у ТЦК.
Про це він заявив в інтерв'ю Аліні Доротюк.
Ведучий Руслан Сенічкін про готовність мобілізуватися до війська
З його слів, він не має бронювання від мобілізації. Зараз він збирає увесь пакет документів для того, щоб оновити свої дані в одному із ТЦК столиці.
"У мене броні немає. Я зараз займаюся питанням обліку, питанням збору документів, Я прописаний в іншому місті, тут я проживаю. Мені треба владнати ці питання", — пояснив ведучий.
Сенічікін зізнався, що готовий нести військову службу, хоча і не має для цього відповідного досвіду. Якщо йому вручать повістку — ведучому необхідно буде пройти відповідну підготовку.
"У разі чого — я готовий. Я морально пропрацював, що я можу бути на війні у формі. У мене військового досвіду немає. Я не проходив кафедру свого часу. Відповідно уяви такої немає. Тому цьому треба навчатися. Якщо мобілізують, то буду навчатися", — додав він.
Нагадаємо, лідер українського гурту О.Torvald Женя Галич висловився про українців, які ховаються від мобілізації. А також ведучий-воїн пояснив, чому в Україні проблеми в системі мобілізації.
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