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Ведущий "Сніданку з 1+1" раскрыл редкие подробности своей личной жизни

18 июня 2024 16:57
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Личная жизнь ведущего Сніданку з 1+1 Руслана Сеничкина — есть ли у него семья
Ведущий Руслан Сеничкин на интервью. Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Украинский журналист и ведущий программы "Сніданок з 1+1" Руслан Сеничкин раскрыл подробности своей личной жизни. Телеведущий откровенно рассказал, есть ли у него дети и собственная семья, ведь он редко говорит о своем семейном положении публично.

Об этом Руслан Сеничкин рассказал во время интервью Алине Доротюк в YouTube.

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Личная жизнь Руслана Сеничкина

Известный украинский телеведущий Руслан Сеничкин не очень любит говорить о своей личной жизни. Но на этот раз журналист честно рассказал, есть ли у него дети и семья, ведь об этом он очень редко говорит. Из-за этого у украинцев иногда возникают вопросы, что в его личной жизни.

Руслан Сеничкин с Людмилой Барбир на интервью
Руслан Сеничкин с Людмилой Барбир на интервью. Фото: скриншот с YouTube

В этот раз ведущий "Сніданку з 1+1" сразу решил ответить на вопрос, который так волнует общество. Он признался, что у него нет ни детей, ни своей семьи. Однако, Руслан отмечает, что на этом этапе жизни ему очень комфортно быть одному, без семьи.

"Детей нет, личной своей семьи нет, себя комфортно сейчас чувствую, когда я один, без семьи. На этом этапе жизни", — признается ведущий канала "1+1" Руслан Сеничкин.

Путь Руслана Сеничкина до ведущего "1+1"

Руслан Сеничкин получал высшее образование в Днепропетровском национальном университете, после чего начал работать на "Радио-премьер", а затем — на "11 канале", где вел программу на тему финансов и экономики.

Руслан Сеничкин 20 лет назад на защите диплома в колледже
Руслан Сеничкин 20 лет назад на защите диплома в колледже. Фото: Instagram Руслана Сеничкина

В 2006 году Руслан начал работу на канале "Интер", но в 2009 году он решил уйти в творческий отпуск на четыре месяца. Затем мужчина стал ведущим на радиостанции "Хит FM", а уже в 2010 году начал вести утреннюю программу "Сніданок з 1+1", благодаря которой и стал популярным телеведущим в Украине.

Руслан Сеничкин и Людмила Барбир в программе "Завтрак с 1+1"
Руслан Сеничкин и Людмила Барбир в программе "Сніданок з 1+1". Фото: скриншот с YouTube

Напомним, мы писали о том, что телеведущий Руслан Сеничкин признался, готов ли идти на фронт.

Ранее мы рассказывали о том, что украинский ведущий Григорий Решетник признался, пойдет ли он на передовую.

Также мы сообщали о том, что ведущий канала "1+1" Александр Попов рассказал об огромном долге.

шоу-бизнес
"Сніданок з 1+1"
Руслан Сеничкин
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