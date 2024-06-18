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Ведучий "Сніданку з 1+1" розкрив рідкісні подробиці свого особистого життя

18 червня 2024 16:57
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Особисте життя ведучого Сніданку з 1+1 Руслана Сенічкіна — чи є в нього сім'я
Ведучий Руслан Сенічкін на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Український журналіст і ведучий програми "Сніданок з 1+1" Руслан Сенічкін розкрив подробиці свого особистого життя. Телеведучий відверто розповів, чи є в нього діти і власна сім’я, адже він рідко говорить про свій сімейний стан публічно. 

Про це Руслан Сенічкін розповів під час інтерв’ю Аліні Доротюк в YouTube.

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Особисте життя Руслана Сенічкіна

Відомий український телеведучий Руслан Сенічкін не дуже любить говорити про своє особисте життя. Але цього разу журналіст чесно розповів, чи є в нього діти і сім’я, адже про це він дуже рідко говорить. Через це в українців інколи виникають питання, що в його особистому житті.

Руслан Сеничкин с Людмилой Барбир на интервью
Руслан Сенічкін з Людмилою Барбір на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Цього разу ведучий "Сніданку з 1+1" одразу вирішив відповісти на запитання, яке так хвилює суспільство. Він зізнався, що в нього немає ані дітей, ані власної сім’ї. Проте, Руслан наголошує, що на цьому етапі життя йому дуже комфортно бути самому, без сім’ї. 

"Дітей немає, особистої своєї сім’ї немає, себе комфортно зараз відчуваю, коли я один, без сім’ї. На цьому етапі життя", — зізнається ведучий каналу "1+1" Руслан Сенічкін.

Шлях Руслана Сенічкіна до ведучого "1+1"

Руслан Сенічкін здобував вищу освіту в Дніпропетровському національному університеті, після чого почав працювати на "Радіо-Прем'єр", а потім — на "11 каналі", де вів програму на тему фінансів та економіки.

Руслан Сеничкин 20 лет назад на защите диплома в колледже
Руслан Сенічкін 20 років тому на захисті диплома в коледжі. Фото: Instagram Руслана Сенічкіна

У 2006 році Руслан почав працювати на каналі "Інтер", але у 2009 році він вирішив піти у творчу відпустку на чотири місяця. Потім чоловік став ведучим на радіостанції "Хіт FM", а вже у 2010 році почав вести ранкову програму "Сніданок з 1+1", завдяки якій і став популярним телеведучим в Україні.

Руслан Сеничкин и Людмила Барбир в программе "Сніданок з 1+1"
Руслан Сенічкін і Людмила Барбір у програмі "Сніданок з 1+1". Фото: скриншот з YouTube

Нагадаємо, ми писали про те, що телеведучий Руслан Сенічкін зізнався, чи готовий йти на фронт. 

Раніше ми розповідали про те, що український ведучий Григорій Решетнік зізнався, чи піде він на передову. 

Також ми повідомляли про те, що ведучий каналу "1+1" Олександр Попов розповів про величезний борг. 

шоу-бізнес
"Сніданок з 1+1"
Руслан Сенічкін
українські зірки

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