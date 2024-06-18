Особисте життя ведучого Сніданку з 1+1 Руслана Сенічкіна — чи є в нього сім'я

Ведучий Руслан Сенічкін на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Український журналіст і ведучий програми "Сніданок з 1+1" Руслан Сенічкін розкрив подробиці свого особистого життя. Телеведучий відверто розповів, чи є в нього діти і власна сім’я, адже він рідко говорить про свій сімейний стан публічно.

Про це Руслан Сенічкін розповів під час інтерв’ю Аліні Доротюк в YouTube.

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Особисте життя Руслана Сенічкіна

Відомий український телеведучий Руслан Сенічкін не дуже любить говорити про своє особисте життя. Але цього разу журналіст чесно розповів, чи є в нього діти і сім’я, адже про це він дуже рідко говорить. Через це в українців інколи виникають питання, що в його особистому житті.

Руслан Сенічкін з Людмилою Барбір на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Цього разу ведучий "Сніданку з 1+1" одразу вирішив відповісти на запитання, яке так хвилює суспільство. Він зізнався, що в нього немає ані дітей, ані власної сім’ї. Проте, Руслан наголошує, що на цьому етапі життя йому дуже комфортно бути самому, без сім’ї.

"Дітей немає, особистої своєї сім’ї немає, себе комфортно зараз відчуваю, коли я один, без сім’ї. На цьому етапі життя", — зізнається ведучий каналу "1+1" Руслан Сенічкін.

Шлях Руслана Сенічкіна до ведучого "1+1"

Руслан Сенічкін здобував вищу освіту в Дніпропетровському національному університеті, після чого почав працювати на "Радіо-Прем'єр", а потім — на "11 каналі", де вів програму на тему фінансів та економіки.

Руслан Сенічкін 20 років тому на захисті диплома в коледжі. Фото: Instagram Руслана Сенічкіна

У 2006 році Руслан почав працювати на каналі "Інтер", але у 2009 році він вирішив піти у творчу відпустку на чотири місяця. Потім чоловік став ведучим на радіостанції "Хіт FM", а вже у 2010 році почав вести ранкову програму "Сніданок з 1+1", завдяки якій і став популярним телеведучим в Україні.

Руслан Сенічкін і Людмила Барбір у програмі "Сніданок з 1+1". Фото: скриншот з YouTube

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