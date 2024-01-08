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Ведущий "Золотого глобуса" высмеял королевскую семью и пошутил над принцем Гарри

8 января 2024 18:48
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Ведущий "Золотого глобуса" высмеял королевскую семью и пошутил над принцем Гарри
Cтендап-комик и актер Джо Кой. Фото: instagram.com/hollywoodreporter
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Ведущий премии "Золотой глобус" Джо Кой во время шоу высмеял королевскую семью. А еще пошутил над финансовым положением принца Гарри и Меган Маркл.

Об этом пишет Daily Mail.

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"Богатая, белая и дисфункциональная семья"

Премию "Золотой глобус" в этом году вел стендап-комик и актер Джо Кой, которого уже успели подвергнуть критике за множество неуместных шуток во время проведения шоу.

 

Джо Кой
Cтендап-комик и актер Джо Кой. Скриншот с трансляции CBS

Однако шутил он не только по поводу фильмов, номинаций и гостей мероприятия, но даже умудрился высмеять королевскую семью и отдельно принца Гарри и Меган Маркл.

По поводу королевской семьи он высказался, когда комментировал сериал "Корона".

"Наследники" имеют девять номинаций. Просто прекрасный сериал о богатой, белой, дисфункциональной семье, где все плетут интриги  о, подождите, это же "Корона". Извиняюсь", — сказал он.

 

"Корона" — сериал о королевской семье Великобритании, который описывает события начиная с молодости королевы Елизаветы второй и заканчивая современностью. То есть, очевидно, какую именно семью имел в виду ведущий.

Шутил над финансами принца Гарри

Также Джо Кой вспомнил Гарри и Мэган.

 

"Гарри и Меган Маркл платят миллионы за то, что они абсолютно ничего не делают  и это только Netflix", – пошутил ведущий.

Эта шутка вызвала смех в зале, в том числе от генерального директора Netflix Теда Сарандоса.

Дело в том, что стриминговый сервис Netflix заплатил 100 миллионов долларов за документальные фильмы пары, вышедшие в 2022 году. Ни Гарри, ни Меган в шоу не снимались.

 

Еще больше Кой подколол Гарри в следующей шутке:

"Насколько великолепна была Имельда Стонтон в "Короне", разве она не была великолепна? Ее образ королевы был так хорош, что принц Гарри позвонил ей и попросил у нее денег", — сказал комик.

Шутки Коя восприняли как жестокие насмешки над принцем и его женой, ведь у них был не лёгкий год.

Напомним, Тейлор Свифт не понравилась шутка ведущего на премии "Золотой глобус".

Также мы писали, что фильм "Оппенгеймер" выиграл пять статуэток на "Золотом глобусе".

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