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Ведучий "Золотого глобуса" висміяв королівську сім'ю і пожартував з принца Гаррі

8 січня 2024 18:48
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Ведучий "Золотого глобуса" висміяв королівську сім'ю і пожартував з принца Гаррі
Cтендап-комік та актор Джо Кой. Фото: instagram.com/hollywoodreporter
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Ведучий премії "Золотий глобус" Джо Кой під час проведення шоу висміяв королівську родину. А ще пожартував над фінансовим становищем принца Гаррі і Меган Маркл. 

Про це пише Daily Mail

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"Багата, біла та дисфункціональна родина"

Цьогорічну премію "Золотий глобус" вів стендап-комік та актор Джо Кой, якого вже встигли розкритикувати за безліч недоречних жартів під час проведення шоу.

 

Джо Кой
Cтендап-комік та актор Джо Кой. Скриншот з трансляції CBS

Проте жартував він не тільки з приводу фільмів, номінацій та гостей заходу, а навіть примудрився висміяти королівську родину, і окремо принца Гаррі і Меган Маркл. 

Щодо королівської родини він висловився, коли коментував серіал "Корона". 

"Спадкоємці" мають девять номінацій. Просто прекрасний серіал про багату, білу, дисфункціональну сім'ю, де всі плетуть інтриги — о, заждіть, це ж "Корона". Вибачаюся", — сказав він.

 

"Корона" — серіал про королівську родину Великої Британії, починаючи з молодості королеви Єлизавети другої і закінчуючи сучасністю. Тобто очевидно, яку саме родину мав на увазі ведучий. 

Жартував над статками принца Гаррі

Також Джо Кой згадав Гаррі і Меган. 

 

"Гаррі та Меган Маркл платять мільйони за те, що вони абсолютно нічого не роблять — і це лише Netflix", — пожартував ведучий. 

Цей жарт викликав гучний сміх у залі, в тому числі від генерального директора Netflix Теда Сарандоса.

Справа у тому, що стрімінговий сервіс Netflix заплатив 100 мільйонів доларів за документальні фільми пари, які вийшли у 2022 році. Ні Гаррі, ні Меган у шоу не знімалися. 

 

Ще більше Кой підколов Гаррі у наступному жарті: 

"Наскільки чудовою була Імельда Стонтон у "Короні", хіба вона не була чудовою? Її образ королеви був таким гарним, що принц Гаррі подзвонив їй і попросив у неї грошей", — сказав комік. 

Жарти Коя сприйняли як жорстокі насмішки над принцем і його дружиною, адже у них був не легкий рік.

Нагадаємо, Тейлор Свіфт не вподобала жарт ведучого на премії "Золотий глобус". 

Також ми писали, що фільм "Оппенгеймер" виграв п'ять статуеток на "Золотому глобусі".

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