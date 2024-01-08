Ведучий "Золотого глобуса" висміяв королівську сім'ю і пожартував з принца Гаррі

Cтендап-комік та актор Джо Кой. Фото: instagram.com/hollywoodreporter

Ведучий премії "Золотий глобус" Джо Кой під час проведення шоу висміяв королівську родину. А ще пожартував над фінансовим становищем принца Гаррі і Меган Маркл.

Про це пише Daily Mail.

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"Багата, біла та дисфункціональна родина"

Цьогорічну премію "Золотий глобус" вів стендап-комік та актор Джо Кой, якого вже встигли розкритикувати за безліч недоречних жартів під час проведення шоу.

Cтендап-комік та актор Джо Кой. Скриншот з трансляції CBS

Проте жартував він не тільки з приводу фільмів, номінацій та гостей заходу, а навіть примудрився висміяти королівську родину, і окремо принца Гаррі і Меган Маркл.

Щодо королівської родини він висловився, коли коментував серіал "Корона".

"Спадкоємці" мають девять номінацій. Просто прекрасний серіал про багату, білу, дисфункціональну сім'ю, де всі плетуть інтриги — о, заждіть, це ж "Корона". Вибачаюся", — сказав він.

"Корона" — серіал про королівську родину Великої Британії, починаючи з молодості королеви Єлизавети другої і закінчуючи сучасністю. Тобто очевидно, яку саме родину мав на увазі ведучий.

Жартував над статками принца Гаррі

Також Джо Кой згадав Гаррі і Меган.

"Гаррі та Меган Маркл платять мільйони за те, що вони абсолютно нічого не роблять — і це лише Netflix", — пожартував ведучий.

Цей жарт викликав гучний сміх у залі, в тому числі від генерального директора Netflix Теда Сарандоса.

Справа у тому, що стрімінговий сервіс Netflix заплатив 100 мільйонів доларів за документальні фільми пари, які вийшли у 2022 році. Ні Гаррі, ні Меган у шоу не знімалися.

Ще більше Кой підколов Гаррі у наступному жарті:

"Наскільки чудовою була Імельда Стонтон у "Короні", хіба вона не була чудовою? Її образ королеви був таким гарним, що принц Гаррі подзвонив їй і попросив у неї грошей", — сказав комік.

Жарти Коя сприйняли як жорстокі насмішки над принцем і його дружиною, адже у них був не легкий рік.

Нагадаємо, Тейлор Свіфт не вподобала жарт ведучого на премії "Золотий глобус".

Також ми писали, що фільм "Оппенгеймер" виграв п'ять статуеток на "Золотому глобусі".