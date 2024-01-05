Ведущим премии BAFTA стал звезда сериала "Доктор Кто"

Актер Дэвид Теннант в сериале "Доктор Кто". Фото: Google

Шотландского актера Дэвида Теннанта, наиболее известного благодаря ролям Десятого Доктора в телесериале "Доктор Кто" и демона Кроули в мини-сериале "Добрые предвестники", назвали ведущим церемонии вручения кинопремии BAFTA. Трансляция пройдет уже в следующем месяце.

Об этом сообщает вещатель BBC.

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52-летний подданный Соединенного Королевства впервые станет ведущим престижной церемонии, которая проходит в Royal Festival Hall в лондонском Southbank Centre 18 февраля. Дэвид заменит прошлогоднего ведущего Ричарда Гранта, находившегося на сцене вместе с Элисон Хаммонд.

"Я рад, что меня попросили провести церемонию вручения кинопремий EE Bafta Film Awards и помочь отметить лучшие фильмы в этом году и многих гениальных людей, воплощающих их в жизнь", — прокомментировал Теннант.

Актер Дэвид Теннант в фильме "Гарри Поттер и Кубок огня". Фото: Google

Другими примечательными ролями актера являются: Джакомо Казанова в телесериале "Казанова", Барти Крауч-младший в фильме "Гарри Поттер и Кубок огня", Алек Гарди в телесериале "Убийство на пляже", Филеас Фогг в сериале "Вокруг света за 80 дней" и другие.

В 2008 году стал встречаться с Джорджией Моффет, знакомство с которой состоялось на съемках одной из серий "Доктора Кто", где она играла его клонированную дочь. 30 декабря 2011 года они поженились. У пары пятеро детей.

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