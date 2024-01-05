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Ведучим премії BAFTA став зірка серіалу "Доктор Хто"

5 січня 2024 21:36
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Стас Кожушко
Редактор
Ведучим премії BAFTA став зірка серіалу "Доктор Хто"
Актор Девід Теннант у серіалі "Доктор Хто". Фото: Google
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Стас Кожушко
Редактор

Шотландського актора Девіда Теннанта, найбільше відомого завдяки ролям Десятого Доктора в телесеріалі "Доктор Хто" та демона Кроулі в мінісеріалі "Добрі передвісники", назвали ведучим церемонії вручення кінопремії BAFTA. Трансляція пройде вже наступного місяця. 

Про це повідомляє мовник BBC.

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52-річний підданий Сполученого Королівства вперше буде ведучим престижної церемонії, яка проходить у Royal Festival Hall у лондонському Southbank Centre 18 лютого.  Девід замінить торішнього ведучого Річарда Гранта, який був на сцені разом з Елісон Гаммонд.

"Я радий, що мене попросили провести церемонію вручення кінопремій EE Bafta Film Awards і допомогти відзначити найкращі фільми цього року та багатьох геніальних людей, які втілюють їх у життя", — прокоментував Теннант.

Актор Девід Теннант у фільмі "Гаррі Поттер і Кубок вогню". Фото: Google 

Іншими примітними ролями актора є: Джакомо Казанова в телесеріалі "Казанова", Барті Крауч-молодший у фільмі "Гаррі Поттер і Кубок вогню", Алек Гарді в телесеріалі "Вбивство на пляжі", Філеас Фогг у серіалі "Навколо світу за 80 днів" та інші. 

2008 року почав зустрічатися з Джорджією Моффет, знайомство з якою відбулося на зйомках однієї із серій "Доктора Хто", де вона грала його клоновану дочку. 30 грудня 2011 року вони одружилися. В пари п’ятеро дітей. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що актор Ален Делон вирішив подати заяву до суду на власного сина. Також ми розповідали, які серіали про моду дизайнер Андре Тан радить подивитися в найближчі місяці.

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