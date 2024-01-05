Ведучим премії BAFTA став зірка серіалу "Доктор Хто"

Актор Девід Теннант у серіалі "Доктор Хто". Фото: Google

Шотландського актора Девіда Теннанта, найбільше відомого завдяки ролям Десятого Доктора в телесеріалі "Доктор Хто" та демона Кроулі в мінісеріалі "Добрі передвісники", назвали ведучим церемонії вручення кінопремії BAFTA. Трансляція пройде вже наступного місяця.

Про це повідомляє мовник BBC.

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52-річний підданий Сполученого Королівства вперше буде ведучим престижної церемонії, яка проходить у Royal Festival Hall у лондонському Southbank Centre 18 лютого. Девід замінить торішнього ведучого Річарда Гранта, який був на сцені разом з Елісон Гаммонд.

"Я радий, що мене попросили провести церемонію вручення кінопремій EE Bafta Film Awards і допомогти відзначити найкращі фільми цього року та багатьох геніальних людей, які втілюють їх у життя", — прокоментував Теннант.

Актор Девід Теннант у фільмі "Гаррі Поттер і Кубок вогню". Фото: Google

Іншими примітними ролями актора є: Джакомо Казанова в телесеріалі "Казанова", Барті Крауч-молодший у фільмі "Гаррі Поттер і Кубок вогню", Алек Гарді в телесеріалі "Вбивство на пляжі", Філеас Фогг у серіалі "Навколо світу за 80 днів" та інші.

2008 року почав зустрічатися з Джорджією Моффет, знайомство з якою відбулося на зйомках однієї із серій "Доктора Хто", де вона грала його клоновану дочку. 30 грудня 2011 року вони одружилися. В пари п’ятеро дітей.

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