Алина Гросу в Диснейленде - как развлекалась певица

Украинская певица и актриса Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Известная украинская певица и актриса Алина Гросу окунулась в воспоминания детства. Звезда вместе со своим мужем посетила парк развлечений Диснейленд.

Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице Instagram.

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Звезда показалась поклонникам в мики-маусных ушах в самом известном парке развлечений — Диснейленде в Америке. За путешествие, которое позволило ей погрузиться в воспоминания детства, Гросу поблагодарила мужа, за которого она тайно вышла замуж.

Певица покаталась на американских горках, насладилась мороженым и сказочными видами.

"Не так часто можно встретить сказку в нашей жизни и на мгновение побыть ребенком. Купить эти мики-маусные уши, которые дальше будут точно пылиться на полочке, увидеть живой мультик из самых счастливых времен нашего детства, съесть здоровенное мороженое, поверить в волшебство, побыть принцессой, визжать на горках", — поделилась эмоциями исполнительница.

Украинская певица и актриса Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Украинская певица и актриса Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Украинская певица и актриса Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Украинская певица и актриса Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Украинская певица и актриса Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Напомним, ранее Алина Гросу спела на языке жестов. А также звезда откровенно рассказала об изменах жениха.