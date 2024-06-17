Алина Гросу в Диснейленде - как развлекалась певица

Огромное мороженое и американские горки — Алина Гросу похвасталась отдыхом в Диснейленде
Известная украинская певица и актриса Алина Гросу окунулась в воспоминания детства. Звезда вместе со своим мужем посетила парк развлечений Диснейленд.
Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице Instagram.
Алина Гросу развлекается в Диснейленде
Звезда показалась поклонникам в мики-маусных ушах в самом известном парке развлечений — Диснейленде в Америке. За путешествие, которое позволило ей погрузиться в воспоминания детства, Гросу поблагодарила мужа, за которого она тайно вышла замуж.
Певица покаталась на американских горках, насладилась мороженым и сказочными видами.
"Не так часто можно встретить сказку в нашей жизни и на мгновение побыть ребенком. Купить эти мики-маусные уши, которые дальше будут точно пылиться на полочке, увидеть живой мультик из самых счастливых времен нашего детства, съесть здоровенное мороженое, поверить в волшебство, побыть принцессой, визжать на горках", — поделилась эмоциями исполнительница.
Напомним, ранее Алина Гросу спела на языке жестов. А также звезда откровенно рассказала об изменах жениха.
Читайте Новини.LIVE!