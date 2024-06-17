Аліна Гросу у Діснейленді — як розважалася співачка

Українська співачка та акторка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Відома українська співачка та акторка Аліна Гросу поринула у спогади дитинства. Зірка разом зі своїм чоловіком відвідала парк розваг Діснейленд.

Відповідні кадри вона опублікувала на своїй сторінці Instagram.

Читайте також:

Аліна Гросу розважається в Діснейленді

Зірка показалася шанувальникам у мікі-маусних вухах у найвідомішому парку розваг — Діснейленді в Америці. За мандрівку, яка дозволила їй зануритися у спогади дитинства, Гросу подякувала чоловіку, за якого таємно вийшла заміж.

Співачка покаталася на американських гірках, насолодилася морозивом та казковими видами.

"Не так часто можна зустріти казку в нашому житті і мить побути дитиною. Купити ці мікі-маусні вуха, які далі будуть точно припадати пилом на поличці, побачити живий мультик із самих щасливих часів нашого дитинства, зʼїсти здоровенне морозиво, повірити в чари, побути принцесою, верещати на гірках", — поділилася емоціями виконавиця.

Українська співачка та акторка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Українська співачка та акторка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Українська співачка та акторка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Українська співачка та акторка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Українська співачка та акторка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Нагадаємо, раніше Аліна Гросу заспівала жестовою мовою. А також зірка відверто розповіла про зради нареченого.