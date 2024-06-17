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Величезне морозиво та американські гірки — Аліна Гросу похизувалась відпочинком у Діснейленді

17 червня 2024 11:24
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Аліна Гросу у Діснейленді — як розважалася співачка
Українська співачка та акторка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українська співачка та акторка Аліна Гросу поринула у спогади дитинства. Зірка разом зі своїм чоловіком відвідала парк розваг Діснейленд.

Відповідні кадри вона опублікувала на своїй сторінці Instagram.

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Аліна Гросу розважається в Діснейленді

Зірка показалася шанувальникам у мікі-маусних вухах у найвідомішому парку розваг — Діснейленді в Америці. За мандрівку, яка дозволила їй зануритися у спогади дитинства, Гросу подякувала чоловіку, за якого таємно вийшла заміж.

Співачка покаталася на американських гірках, насолодилася морозивом та казковими видами.

"Не так часто можна зустріти казку в нашому житті і мить побути дитиною. Купити ці мікі-маусні вуха, які далі будуть точно припадати пилом на поличці, побачити живий мультик із самих щасливих часів нашого дитинства, зʼїсти здоровенне морозиво, повірити в чари, побути принцесою, верещати на гірках", — поділилася емоціями виконавиця.

Величезне морозиво та американські гірки — Аліна Гросу похизувалась відпочинком у Діснейленді - фото 1
Українська співачка та акторка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
Аліна Гросу у Діснейленді
Українська співачка та акторка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
Величезне морозиво та американські гірки — Аліна Гросу похизувалась відпочинком у Діснейленді - фото 3
Українська співачка та акторка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
Величезне морозиво та американські гірки — Аліна Гросу похизувалась відпочинком у Діснейленді - фото 4
Українська співачка та акторка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
Величезне морозиво та американські гірки — Аліна Гросу похизувалась відпочинком у Діснейленді - фото 5
Українська співачка та акторка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Нагадаємо, раніше Аліна Гросу заспівала жестовою мовою. А також зірка відверто розповіла про зради нареченого.

шоу-бізнес
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Аліна Гросу
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