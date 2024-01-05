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Свадьба века — брюнейский принц Абдул Матин женится

5 января 2024 15:57
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Свадьба века — брюнейский принц Абдул Матин женится
Принц Абдул Матин с невестой. Фото: instagram.com/tmski/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Свадьба принца Абдул Матина из Бандар-Брунея вполне может получить титул самого шикарного события в 2024 году. Он планирует праздновать десять дней подряд.

Об этом пишет People.

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Принц Брунея Абдул Матин поделился фотографией из помолвки со своей невестой Анишей Исой-Калебич. 

Они планируют 10-дневную свадебную церемонию, на которую по слухам пригласили даже принца и принцессу Уэльских.

Свадьба продлится с 7 по 16 января 2024 года. Празднование начнется с церемонии бракосочетания, дальше будут выступления музыкантов королевского двора.

Также известно, что 11 января принц и его невеста обменяются брачными обетами в мечети Султана Омара Али Сайфуддиена. Через три дня начнется королевский пир, на который будут приглашены гости со всего мира.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mateen (@tmski)

Матин — четвертый сын и 10-й ребенок султана. Он активно ведет блог о своей королевской жизни в instagram и выглядит очень счастливым рядом со своей невестой.

Ранее сын Арнольда Шварценеггера сообщил, что женится.

Напомним, что Роберт Паттинсон женится на беременной девушке.

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