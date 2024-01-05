Свадьба века — брюнейский принц Абдул Матин женится
Свадьба принца Абдул Матина из Бандар-Брунея вполне может получить титул самого шикарного события в 2024 году. Он планирует праздновать десять дней подряд.
Об этом пишет People.
Самый красивый принц мира больше не холостяк
Принц Брунея Абдул Матин поделился фотографией из помолвки со своей невестой Анишей Исой-Калебич.
Они планируют 10-дневную свадебную церемонию, на которую по слухам пригласили даже принца и принцессу Уэльских.
Свадьба продлится с 7 по 16 января 2024 года. Празднование начнется с церемонии бракосочетания, дальше будут выступления музыкантов королевского двора.
Также известно, что 11 января принц и его невеста обменяются брачными обетами в мечети Султана Омара Али Сайфуддиена. Через три дня начнется королевский пир, на который будут приглашены гости со всего мира.
Матин — четвертый сын и 10-й ребенок султана. Он активно ведет блог о своей королевской жизни в instagram и выглядит очень счастливым рядом со своей невестой.
Ранее сын Арнольда Шварценеггера сообщил, что женится.
Напомним, что Роберт Паттинсон женится на беременной девушке.
Читайте Новини.LIVE!