Беременная Гейли Бибер поражает стилем.

Свадебное кружево и соблазнительная обнаженность — стильные образы беременной Гейли Бибер
Модель Гейли Бибер и до беременности была еще той модницей, но новые обстоятельства добавили определенный шарм. Жена Джастина Бибера не стесняется ни прозрачных тканей, ни коротких топов. Она благополучно проживает нежный период.
Редакция Новини.LIVE собрала ее стили и изысканные образы.
Гейли Бибер – икона моды среди беременных селебрити
Впервые о беременности Гейли сообщил ее муж – канадский певец Джастин Бибер. Они устроили вторую свадьбу — фотосессию в белом.
Гейли надела кружевное платье, которое удачно подчеркнула ее округлый животик и длинную фату(или же напоминающий его платок). Впрочем, это самый нежный образ модели за все время.
Далее девушка решила экспериментировать с обнаженностью или просто не захотела отказываться от обычного стиля. Сочетала кэжуал и классику, впрочем, каждый раз — главный акцент на беременности.
Особенно поклонников светская львица поразила соблазнительным комбинезоном, который подчеркнул ее грудь и создал эффект "прозрачности".
Впрочем, без одежды Гейли тоже не стесняется появляться. Свой бренд косметики решила прорекламировать в цветастом белье и платке, едва прикрывавшем ее грудь.
Самый свежий образ Гейли — кремовое платье из тонкой ткани и пиджак с мужского плеча в кремовом оттенке. Чувствуется как элегантность в каждом дыхании звезды.
Напомним, Джастин Бибер очень счастлив, что ожидает первенца. Поэтому Кетти Перри и Кайли Дженнер попали в модный скандал из-за жены Канье Веста.
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