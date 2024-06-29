Беременная Гейли Бибер поражает стилем.

Модель и светская львица Гейли Бибер. Фото: instagram.com/haileybieber

Модель Гейли Бибер и до беременности была еще той модницей, но новые обстоятельства добавили определенный шарм. Жена Джастина Бибера не стесняется ни прозрачных тканей, ни коротких топов. Она благополучно проживает нежный период.

Редакция Новини.LIVE собрала ее стили и изысканные образы.

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Впервые о беременности Гейли сообщил ее муж – канадский певец Джастин Бибер. Они устроили вторую свадьбу — фотосессию в белом.

Гейли надела кружевное платье, которое удачно подчеркнула ее округлый животик и длинную фату(или же напоминающий его платок). Впрочем, это самый нежный образ модели за все время.

Звездные супруги Джастин и Гейли Биберы. Фото: instagram.com/justinbieber

Звездные супруги Джастин и Гейли Биберы. Фото: instagram.com/justinbieber

Далее девушка решила экспериментировать с обнаженностью или просто не захотела отказываться от обычного стиля. Сочетала кэжуал и классику, впрочем, каждый раз — главный акцент на беременности.

Беременная Гейли Бибер на прогулке в Лос-Анджелесе. Фото: BACKGRID

Джастин Бибер целует беременную Гейли. Фото: instagram.com/justinbieber

Особенно поклонников светская львица поразила соблазнительным комбинезоном, который подчеркнул ее грудь и создал эффект "прозрачности".

Гейли и Джастин Бибер. Фото: BackGrid

Гейли Бибер в кружевном комбинезоне. Фото: BackGrid

Впрочем, без одежды Гейли тоже не стесняется появляться. Свой бренд косметики решила прорекламировать в цветастом белье и платке, едва прикрывавшем ее грудь.

Беременная Гейли Бибер в нижнем белье. Фото: instagram.com/haileybieber

Самый свежий образ Гейли — кремовое платье из тонкой ткани и пиджак с мужского плеча в кремовом оттенке. Чувствуется как элегантность в каждом дыхании звезды.

Беременная Гейли Бибер. Фото: instagram.com/haileybieber

Беременная Гейли Бибер. Фото: instagram.com/haileybieber

Напомним, Джастин Бибер очень счастлив, что ожидает первенца. Поэтому Кетти Перри и Кайли Дженнер попали в модный скандал из-за жены Канье Веста.