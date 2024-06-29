Вагітна Гейлі Бібер вражає стилем — фото

Весільне мереживо та спокуслива оголеність — стильні образи вагітної Гейлі Бібер
Модель Гейлі Бібер і до вагітності була ще тою модницею, втім нові обставини додали певного шарму. Дружина Джастіна Бібера не соромиться ні прозорих тканин, ні коротких топів. Вона щасливо проживає ніжний період.
Редакція Новини.LIVE зібрала її стилі та вишукані образи.
Гейлі Бібер — ікона моди серед вагітних селебріті
Вперше про вагітність Гейлі повідомив її чоловік — канадський співак Джастін Бібер. Вони влаштували немов друге весілля — фотосесію у білому.
Гейлі вдягнула мереживну сукню, яка вдало підкреслила її округлий животик та довгу фату (або ж хустину, яка її нагадувала)_. Втім, це найніжніший образ моделі за весь час.
Далі дівчина вирішила експериментувати з оголеністю або ж просто не захотіла відмовлятися від звичайного стилю. Поєднувала кежуал та класику, втім щоразу — головний акцент на вагітності.
Особливо шанувальників світська левиця вразила спокусливим комбінезоном, які підкреслив її груди та створив ефект "прозорості".
Втім, без одягу Гейлі також не соромиться з'являється. Свій бренд косметики вирішила прорекламувати у квітчастій білизні та хустинці, яка ледве прикривала її груди.
Найсвіжіший образ Гейлі — кремова сукня з тонкої тканини та піджак з чоловічого плеча у кремовому відтінку. Відчувається, як елегантність у кожному подиху зірки.
Нагадаємо, Джастін Бібер дуже щасливий, що очікує на первістка. Тому поділився ніжною спільною фотокарткою з відпочинку Також Кетті Перрі та Кайлі Дженнер потрапили у модний скандал через дружину Каньє Веста.
Читайте Новини.LIVE!