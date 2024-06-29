Вагітна Гейлі Бібер вражає стилем — фото

Модель та світська левиця Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/haileybieber

Модель Гейлі Бібер і до вагітності була ще тою модницею, втім нові обставини додали певного шарму. Дружина Джастіна Бібера не соромиться ні прозорих тканин, ні коротких топів. Вона щасливо проживає ніжний період.

Редакція Новини.LIVE зібрала її стилі та вишукані образи.

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Вперше про вагітність Гейлі повідомив її чоловік — канадський співак Джастін Бібер. Вони влаштували немов друге весілля — фотосесію у білому.

Гейлі вдягнула мереживну сукню, яка вдало підкреслила її округлий животик та довгу фату (або ж хустину, яка її нагадувала)_. Втім, це найніжніший образ моделі за весь час.

Зіркове подружжя Джастін і Гейлі Бібери. Фото: instagram.com/justinbieber

Зіркове подружжя Джастін і Гейлі Бібери. Фото: instagram.com/justinbieber

Далі дівчина вирішила експериментувати з оголеністю або ж просто не захотіла відмовлятися від звичайного стилю. Поєднувала кежуал та класику, втім щоразу — головний акцент на вагітності.

Вагітна Гейлі Бібер на прогулянці у Лос-Анджелесі. Фото: BACKGRID

Джастін Бібер цілує вагітну Гейлі. Фото: instagram.com/justinbieber

Особливо шанувальників світська левиця вразила спокусливим комбінезоном, які підкреслив її груди та створив ефект "прозорості".

Гейлі та Джастін Бібер. Фото: BackGrid

Гейлі Бібер в мереживному комбінезоні. Фото: BackGrid

Втім, без одягу Гейлі також не соромиться з'являється. Свій бренд косметики вирішила прорекламувати у квітчастій білизні та хустинці, яка ледве прикривала її груди.

Вагітна Гейлі Бібер у нижній білизні. Фото: instagram.com/haileybieber

Найсвіжіший образ Гейлі — кремова сукня з тонкої тканини та піджак з чоловічого плеча у кремовому відтінку. Відчувається, як елегантність у кожному подиху зірки.

Вагітна Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/haileybieber

Вагітна Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/haileybieber

Нагадаємо, Джастін Бібер дуже щасливий, що очікує на первістка. Тому поділився ніжною спільною фотокарткою з відпочинку Також Кетті Перрі та Кайлі Дженнер потрапили у модний скандал через дружину Каньє Веста.