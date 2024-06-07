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Ветеран войны и новый "Холостяк" Александр Терен заинтриговал планами написания автобиографии

7 июня 2024 17:57
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Александр (Терен) Будько признался, планирует ли писать новые книги — видео
Военный, блоггер и главный герой популярного шоу "Холостяк" Александр (Терен) Будько. Фото: скриншот с интервью
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Военный, блоггер и главный герой популярного шоу "Холостяк" Александр (Терен) Будько посетил XII Международный фестиваль Книжный Арсенал. На мероприятии также был представлен его автобиографический роман "История Упрямого мужчины".

Об этом он рассказал в комментарии Новости.LIVE.

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Александр (Терен) Будько о своей автобиографической книге

Военный признался о том, что задумывается над написанием второй части своего автобиографического романа "История Упрямого мужчины" и предполагает, что он останется в том же формате, без кардинальных перемен.

"Вторую часть книги точно планирую. Еще не знаю в каком она формате будет. Скорее всего, это опять будет автобиографическая книга с мотивационной историей", — поделился новый "Холостяк".

Журналист издания Новости. Галина Остаповец поинтересовалась у Александра Будько, популярнее ли стала его книга после того, как он заявил о своем участии в новом сезоне романтического реалити-шоу "Холостяк".

Терен отметил, что его надежда встретить любовь на шоу никак не повлияла на популярность его автобиографии. .

"Меня радует, что люди покупают книгу независимо от моей популярности. Это то, к чему я стремился. Не хочу, чтобы ее покупали из-за меня, хочу, чтобы она была как отдельный продукт, самодостаточный, который заслуживает своей отдельной жизни", — рассказал блоггер.

После начала полномасштабного вторжения Александр стал добровольцем и занял должность командира взвода стрелкового батальона "Карпатская Русь".

Во время выполнения боевых задач в Харьковской области Александр получил тяжелое ранение, из-за которого потерял обе нижние конечности. Сейчас парень учится жить, передвигаясь на протезах.

Ветеран войны и новый "Холостяк" Александр Терен планирует писать продолжение своей автобиографии - фото 1
Военный, блоггер и главный герой популярного шоу "Холостяк" Александр (Терен) Будько. Фото: instagram.com/tsvit_terenu/
Ветеран войны и новый "Холостяк" Александр Терен планирует писать продолжение своей автобиографии - фото 2
Военный, блоггер и главный герой популярного шоу "Холостяк" Александр (Терен) Будько. Фото: instagram.com/tsvit_terenu/
Ветеран войны и новый "Холостяк" Александр Терен планирует писать продолжение своей автобиографии - фото 3
Военный, блоггер и главный герой популярного шоу "Холостяк" Александр (Терен) Будько. Фото: instagram.com/tsvit_terenu/

В своем автобиографическом романе Терен рассказал о том, как изменилась его жизнь после начала войны.

"24 февраля 2022 года жизнь Александра, который, как и тысячи его соотечественников, никогда раньше не держал в руках оружия, переворачивается с ног на голову. Единственное, что он знает точно: права отказаться от боя за независимость в его мировоззрении не существует, он не может просто оставаться где-то далеко, в безопасности, когда решается судьба страны", - говорится в описании издания.

Напомним, мы писали о том, что новый "Холостяк" поделился шокирующими подробностями о том, как получил тяжелое ранение на фронте. А также девушки со всей страны хотят попасть на проект, чтобы побороться за сердце Александра (Терена) Будька. Из-за высокой активности сайт проекта перестал работать.

творчество
Киев
Александр "Терен" Будько
украинские звезды
война в Украине
книга

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