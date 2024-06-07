Олександр (Терен) Будько зізнався, чи планує писати нові книги — відео

Військовий, блогер та головний герой популярного шоу "Холостяк" Олександр (Терен) Будько. Фото: скриншот з інтерв'ю

Військовий, блогер та головний герой популярного шоу "Холостяк" Олександр (Терен) Будько відвідав XII Міжнародний фестиваль Книжковий Арсенал. На заході також був представлений його автобіографічний роман "Історія Впертого чоловіка".

Про це він розповів в коментарі Новини.LIVE.

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Олександр (Терен) Будько про свою автобіографічну книгу

Військовий зізнався про те, що замислюється над написанням другої частини свого автобіографічного роману "Історія Впертого чоловіка" і припускає, що він залишиться у тому самому форматі, бех кардинальних змін.

"Другу частину книги точно планую. Ще не знаю в якому вона форматі буде. Скоріше за все це знову буде автобіографічна книга з мотиваційною історією", — поділився новий "Холостяк".

Журналіст видання Новини.LIVE. Галина Остаповець поцікавилася в Олександра Будько, чи популярнішою стала його книга після того, як він заявив про свою участь у новому сезоні романтичного реаліті-шоу "Холостяк".

Терен зазначив про те, що його надія зустріти кохання на шоу ніяк не вплинула на популярність його автобіографії..

"Мене радує, що люди купують книгу незалежно від моєї популярності. Це те, до чого я прагнув. Не хочу, щоб її купували через мене, хочу, щоб вона була як окремий продукт, самодостатній, який заслуговує на своє окреме життя", — розповів блогер.

Після початку повномасштабного вторгнення Олександр став добровольцем і обійняв посаду командира взводу стрілецького батальйону "Карпатська Русь".

Під час виконання бойових задач на Харківщині Олександр отримав важке поранення, через яке втратив обидві нижні кінцівки. Зараз хлопець вчиться жити пересуваючись на протезах.

Військовий, блогер та головний герой популярного шоу "Холостяк" Олександр (Терен) Будько. Фото: instagram.com/tsvit_terenu/

Військовий, блогер та головний герой популярного шоу "Холостяк" Олександр (Терен) Будько. Фото: instagram.com/tsvit_terenu/

Військовий, блогер та головний герой популярного шоу "Холостяк" Олександр (Терен) Будько. Фото: instagram.com/tsvit_terenu/

У своєму автобіографічному романі Терен розповів про те, як змінилося його життя після початку війни.

"24 лютого 2022 року життя Олександра, який, як і тисячі його співвітчизників, ніколи раніше не тримав у руках зброї, перевертається з ніг на голову. Єдине, що він знає точно: права відмовитися від бою за незалежність у його світогляді не існує, він не може просто лишатися десь далеко, у безпеці, коли вирішується доля країни", — йдеться в описі видання.

Нагадаємо, ми писали про те, що новий "Холостяк" поділився шокуючими подробицями про те, як отримав важке поранення на фронті. А також дівчата з усієї країни хочуть потрапити на проєкт, щоб позмагатися за серце Олександра (Терена) Будька. Через високу активність сайт проєкту перестав працювати.