Звездные гости на юбилейной премии Breakthrough Prize в Голливуде — фото

От Ким Кардашьян до Илона Маска — звездные гости на юбилейной премии Breakthrough Prize
В Лос-Анджелесе состоялась юбилейная, десятая ежегодная церемония вручения премии Breakthrough Prize. Ее присуждают ученым за прорывные достижения в разных областях науки. Это мероприятие любят и мировые знаменитости.
Новини.LIVE расскажет, кто из звезд посетил премию, и покажет их образы.
Знаменитости на премии Breakthrough Prize
Торжества прошли в музее Академии кинематографических искусств и наук. На красную дорожку вышли как голливудские актеры, среди которых, например, была Марго Робби (исполнительница роли Барби в одноименном фильме), так и миллиардеры, в частности Илон Маск.
Внимание многих привлек бизнесмен Билл Гейтс, который три года назад объявил о разводе с женой Мелиндой. На мероприятие один из богатейших людей мира пришел под руку с новой возлюбленной Полой Херд.
Среди других звездных пар были, например, певица Кэти Перри и актер Орландо Блум. Не пропустила премию и Ким Кардашьян. Компанию светской львицы составила ее мама, бизнесвумен Крис Дженнер.
Напомним, ранее мы писали, что стала известна причина смерти единственной сестры Крис Дженнер, матери сестер Кардашьян. Также мы рассказывали, что после девятилетнего перерыва американская певица Гвен Стефани объединилась с участниками группы No Doubt.
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