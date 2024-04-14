Звездные гости на юбилейной премии Breakthrough Prize в Голливуде — фото

Американская светская львица Ким Кардашьян. Фото: Reuters

В Лос-Анджелесе состоялась юбилейная, десятая ежегодная церемония вручения премии Breakthrough Prize. Ее присуждают ученым за прорывные достижения в разных областях науки. Это мероприятие любят и мировые знаменитости.

Новини.LIVE расскажет, кто из звезд посетил премию, и покажет их образы.

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Знаменитости на премии Breakthrough Prize

Торжества прошли в музее Академии кинематографических искусств и наук. На красную дорожку вышли как голливудские актеры, среди которых, например, была Марго Робби (исполнительница роли Барби в одноименном фильме), так и миллиардеры, в частности Илон Маск.

Внимание многих привлек бизнесмен Билл Гейтс, который три года назад объявил о разводе с женой Мелиндой. На мероприятие один из богатейших людей мира пришел под руку с новой возлюбленной Полой Херд.

Миллиардер Билл Гейтс с возлюбленной. Фото: Reuters

Среди других звездных пар были, например, певица Кэти Перри и актер Орландо Блум. Не пропустила премию и Ким Кардашьян. Компанию светской львицы составила ее мама, бизнесвумен Крис Дженнер.

Светские львицы Ким Кардашьян и Крис Дженнер. Фото: Reuters

Певица Кэти Перри и актер Орландо Блум. Фото: Reuters

Актриса Марго Робби. Фото: Reuters

Актриса Джессика Честейн. Фото: Reuters

Актриса Бри Ларссон. Фото: Reuters

Миллиардер Илон Маск. Фото: Reuters

Певица Lizzo. Фото: Reuters

Напомним, ранее мы писали, что стала известна причина смерти единственной сестры Крис Дженнер, матери сестер Кардашьян. Также мы рассказывали, что после девятилетнего перерыва американская певица Гвен Стефани объединилась с участниками группы No Doubt.